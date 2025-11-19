Αγρίνιο: Ο Κώστα Πιστιόλας στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Χάρη Καφρίτσα

Στα εγκαίνια της έκθεσης «Ψυχές και Σώματα» του Χάρη Καφρίτσα στο Αγρίνιο, βρέθηκε ο Κώστας Πιστιόλας, που τελείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου για την υποστήριξη του συλλόγου «Φλόγα».

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφία του Χάρη Καφρίτσα με τίτλο «Ψυχές και Σώματα» πραγματοποιήθηκαν, σήμερα Τετάρτη (19.11.25) και ώρα 19:30 στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου για την υποστήριξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα»! Την τελετή των εγκαινίων τίμησε με την παρουσία του ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά», Κώστας Πιστιόλας.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Πιστιόλας αναφέρει:

«Στην παλιά Δημοτική Αγορά κατά τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Χάρη Καφρίτσα…ο οποίος και μας αποκάλυψε έναν άλλο κόσμο, γεμάτο ψυχές και σώματα.

Μια όμορφη ιστορία για την πόλη μας, που γίνεται ακόμη πιο συγκινητική, αφού τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα!! Πολλά συγχαρητήρια!»