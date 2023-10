Αγρίνιο: Ο καθηγητής και κληρικός Δημήτριος Λινός στις εκδηλώσεις του Ιατρικού Συλλόγου για τον ευαγγελιστή Λουκά

Με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του προστάτου των Ιατρών, Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.

Θα τελεσθεί η ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και η Αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του Συλλόγου και θα ψαλλεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου.

Των ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία από τον διακεκριμένο Καθηγητή Χειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Λινό με θέμα: «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς και εμείς».

Ο Καθηγητής της Χειρουργικής Πρωτοπρ. Δημήτριος Λινός είναι πρωτοπόρος διεθνώς στην Ενδοκρινική Χειρουργική, δηλαδή στη χειρουργική του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών αδένων και των επινεφριδίων.

Ως Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (IAES) αλλά και Καθηγητής σε διεθνή συνέδρια, έχει μυήσει χιλιάδες χειρουργούς στην Αμερική, Ευρώπη, Ασία αλλά και Αφρική στη σύγχρονη αντιμετώπιση των παθήσεων του θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και επινεφριδίων.

Η εμπειρία του στη χειρουργική των παθήσεων αυτών είναι ίσως η μεγαλύτερη εν ενεργεία χειρουργού στον κόσμο.

Η Minimally Invasive Non Endoscopic Thyroidectomy (MINET) τεχνική που εφαρμόζει έχει όχι μόνο τα καλύτερα αποτελέσματα στην ασφάλεια και ριζικότερη θυρεοειδεκτομή αλλά και τα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

Το έτος 2021 χειροτονήθηκε Κληρικός από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο, συνεχίζοντας την προσφορά του στην ιατρική επιστήμη.

Τρέχουσες Θέσεις

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ

Διευθυντής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Διευθυντής Χειρουργικής Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων

Consultant in Surgery, Massachusetts General Hospital, ΗΠΑ

Lecturer of Surgery, Harvard University, Boston, ΗΠΑ

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Καθηγητής Χειρουργικής & Διευθυντής Ε’ Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2006-2018

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1984 – 2006

Assistant Professor Χειρουργικής, Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, ΗΠΑ, 1981 – 1984

Υφηγητής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1983

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978

Εκπαίδευση

ΔιπλωματούχοςAmerican Boards of Surgery (certified, 1981)

Resident & Chief Resident Associate in Surgery, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, ΗΠΑ, 1976 – 1981

Clinical & Research Fellow in Surgery, M.G.H./ Harvard University, Boston, ΗΠΑ, 1975 – 1976

Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, (Άριστα), 1975

Διακρίσεις

Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (International Association of Endocrine Surgeons)

Governor, American College of Surgeons – Greek Chapter

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής (InternationalSociety of Surgery)

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων (EuropeanSociety of Endocrine Surgeons)

Faculty Post-Graduate Courses, International Association of Endocrine Surgeons

Μέλοςτου Μόνιμου Συμβουλίου της Global Alliance for Surgical, Obstetric, Trauma & Anesthesia care

Μέλος της Διεθνούς Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών JAMASurgery & SURGERY

Μέλοςκαι Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής στα Περιοδικά (World Journal of Endocrine Surgery, World Journal of Surgery, Surgery, Surgical Endoscopy)

Πρόεδρος, American College of Surgeons – Greek Chapter

Πρόεδρος, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Χειρουργών Ενδοκρινικών Αδένων

ΠρόεδροςΕπιτροπής Scholar Selection Subcommittee American College of American Surgeon

Oliver Cope προσκεκλημένος Καθηγητής στο Massachusetts General Hospital του Πανεπιστημίου του Harvard