Αγρίνιο: Ο Γιώργος Παπαναστασίου ευχαριστεί όσους «αγκάλιασαν τη φετινή γιορτή Κάστανου»
Τις θερμές του ευχαριστίες εξέφρασε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, απέναντι σε όλους και όλες που συνέβαλαν και συμμετείχαν στη φετινή γιορτή του Κάστανου στο Άνω Κεράσοβο.

 

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, αναφέρει:

Άνω Κεράσοβο -Στη Γιορτή Κάστανου γεμάτη χαμόγελα, παράδοση και ενέργεια!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους που αγκάλιασαν τη φετινή γιορτή του Κάστανου στον Δήμο μας!

Η εντυπωσιακή συμμετοχή, οι γεύσεις, οι χοροί και η ζεστή φιλοξενία έκαναν τη διοργάνωση μοναδική!

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:

  • Την τοπική κοινότητα Άνω Κερασόβου για τον ακούραστο παλμό της.
  • Τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους εθελοντές για το μεράκι.
  •  Τους μουσικούς και χορευτές για τη ζωντάνια.
  •  Τους εργαζομένους του Δήμου για την άψογη οργάνωση.

Το κάστανο – σύμβολο του φθινοπώρου και της παράδοσής μας – μας ενώνει κάθε χρόνο γύρω από τις ρίζες και την ταυτότητά μας.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, με ακόμη περισσότερη έμπνευση, όρεξη και αγάπη για τον τόπο μας!

12 Οκτ 2025

Ετικέτες: Άνω Κεράσοβο, γιορτή κάστανου, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

