Αγρίνιο: Ο Γιώργος Παπαναστασίου ευχαριστεί όσους «αγκάλιασαν τη φετινή γιορτή Κάστανου»
Τις θερμές του ευχαριστίες εξέφρασε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, απέναντι σε όλους και όλες που συνέβαλαν και συμμετείχαν στη φετινή γιορτή του Κάστανου στο Άνω Κεράσοβο.
Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, αναφέρει:
Άνω Κεράσοβο -Στη Γιορτή Κάστανου γεμάτη χαμόγελα, παράδοση και ενέργεια!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους που αγκάλιασαν τη φετινή γιορτή του Κάστανου στον Δήμο μας!
Η εντυπωσιακή συμμετοχή, οι γεύσεις, οι χοροί και η ζεστή φιλοξενία έκαναν τη διοργάνωση μοναδική!
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:
- Την τοπική κοινότητα Άνω Κερασόβου για τον ακούραστο παλμό της.
- Τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους εθελοντές για το μεράκι.
- Τους μουσικούς και χορευτές για τη ζωντάνια.
- Τους εργαζομένους του Δήμου για την άψογη οργάνωση.
Το κάστανο – σύμβολο του φθινοπώρου και της παράδοσής μας – μας ενώνει κάθε χρόνο γύρω από τις ρίζες και την ταυτότητά μας.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, με ακόμη περισσότερη έμπνευση, όρεξη και αγάπη για τον τόπο μας!