Αγρίνιο: Ο εθισμός στις οθόνες «χτυπάει» μικρούς και μεγάλους – Εκδήλωση από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων

Ο εθισμός στις οθόνες «χτυπάει» μικρούς και μεγάλους όπως αποδείχθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων του Δήμου Αγρινίου, η οποία εξέδωσε το ακόλουθη ανακοίνωση:

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπως αναμενόταν άλλωστε, ήταν η εκδήλωση-ομιλία που διοργάνωσε το Σάββατο 29 Νοέμβρη 2025, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Αγρινίου, με τη συνεργασία του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”», η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Οι δύο ομιλήτριες, Dr. Αθανασία Δημητρίου (Ψυχολόγος Ph.D Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων, Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου ΟΔΥΣΣΕΑΣ) και Λαμπρινή Τραυλού (Ψυχολόγος MSc, Επιστημονικό Στέλεχος του Κέντρου ΟΔΥΣΣΕΑΣ), με την επιστημονική επάρκεια και την πλούσια εμπειρία τους, ανέπτυξαν μέσα από κατανοητές διαφάνειες, σχεδόν όλες τις πτυχές ενός πολύπλοκου και σοβαρού θέματος, γύρω από τις οθόνες και την εξάρτησή μικρών και μεγάλων.

Παρουσιάστηκαν σύγχρονες μελέτες πάνω στο θέμα αυτό, δημιουργήθηκε προβληματισμός, τέθηκαν ερωτήματα από τους συμμετέχοντες και έγινε ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος. Η Ένωση ευχαριστεί τις δύο ομιλήτριες που πάντα σπεύδουν με χαρά και συμμετέχουν σε ανάλογες ενημερωτικές εκδηλώσεις, ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν, γονείς και μέλη συλλόγων Γονέων, καθώς επίσης και το Δήμο Αγρινίου δια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώη Κων/νου, ο οποίος και μας τίμησε με την παρουσία του.