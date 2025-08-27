Αγρίνιο: Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης προτείνει το 1ο Φεστιβάλ Νεολαίας

Στο Δημοτικό Συμβούλιο των Νέων του Δήμου Αγρινίου βρέθηκε ο Δημήτρης Τραπεζιώτης, προτείνοντας το διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Νεολαίας, μιας τριήμερης γιορτής, τέχνης, τεχνολογίας και παράδοσης.

Η ανακοίνωση:

Στις 27 Αυγούστου 2025, ο επικεφαλής της Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ» παραστάθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο των Νέων του Δήμου Αγρινίου με θέμα : «Προγραμματισμός και Διοργάνωση 1ου Youth Festival Αγρινίου». Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης, αφού άκουσε τις απόψεις του Προέδρου και των παρισταμένων συμβούλων και θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση του περιεχομένου της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για την διοργάνωση του 1ου Youth Festival Αγρινίου είπε μεταξύ άλλων:

«Ένα τέτοιο φεστιβάλ θα πρέπει να αποτελέσει θεσμό. Θα καλεί νέους να συμμετάσχουν σε μια μοναδική εμπειρία που θα συνδυάζει τη μουσική, τη βιωματική εκπαίδευση και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Δεν θα είναι μόνο ένα μουσικό γεγονός αλλά μπορεί να γίνει κίνημα αλλαγής.

Στο Youth Festival στο Αγρίνιο μέσα από καινοτόμες δράσεις, από εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης αναπτύσσοντας ταυτόχρονα δεξιότητες κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και υπεύθυνης διοίκησης.

Επειδή το Αγρίνιο έχει παράδοση στον καπνό μπορεί να γίνει ένα πρόγραμμα με θέμα «Από τον καπνό στη Δημιουργικότητα» (From Tobacco to Creativity) όπου παλιοί χώροι αποθήκευσης καπνού μετατρέπονται προσωρινά σε χώρους τέχνης και δημιουργίας (καλλιτεχνικές παραστάσεις, καινοτόμες ιδέες). Αυτό θα δώσει μια νέα ταυτότητα στην πόλη και θα συμβάλει στην ανάδειξη του Αγρινίου ως βιώσιμη και δημιουργική πόλη.»

Ακολούθως κατέθεσε εγγράφως στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων την πρότασή του αναλυτικά, η οποία έχει ως κάτωθι:

3ήμερο Πρόγραμμα Youth Festival Αγρίνιο

Ημέρα 1 – Urban Culture Day.

Θεματική: Σύγχρονη νεανική κουλτούρα, δρόμος και δημιουργία.

Πρωί

Εγκαίνια φεστιβάλ με μουσικές μπάντες

Graffiti & street art live painting σε συγκεκριμένα σημεία.

Διαγωνισμός φωτογραφίας αστικού τοπίου: “Η πόλη μέσα από τα μάτια των νέων”.

Βράδυ

Open mic για hip-hop/rap acts

Συναυλία με τοπικές μπάντες + καλεσμένο καλλιτέχνη

Silent disco party σε υπαίθριο χώρο.

Ημέρα 2 – Eco & Culture fusion Day

Θεματική: Περιβάλλον, παράδοση, τέχνη και «Σμίξη πολιτισμών» με σύγχρονη ματιά

Πρωί

Οικολογικά εργαστήρια για την εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία, ΤΗ λειτουργία και το όφελος της κυκλικής οικονομίας (επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και αντικειμένων).

Δεντροφύτευση και φυτεύσεις από ομάδες νέων σε σημεία της πόλης όπου απουσιάζει το πράσινο και υιοθέτησή τους προκειμένου να συντηρούνται και να ευδοκιμούν.

Βράδυ:

Μικρές θεατρικές παραστάσεις από μαθητές και νεανικές ομάδες.

Προβολή ταινιών μικρού μήκους με σενάρια σχετικά με τη θεματική. Προβολή ταινιών μικρού μήκους από νέους σκηνοθέτες (“Agrinio by Youth Film Fest”).

Έκθεση φωτογραφίας και “installation art” σε παλιές αποθήκες καπνού.

Ημέρα 3 – Τεχνολογία και μέλλον -tech and future Day

Θεματική: Τεχνολογία, καινοτομία και όραμα για την πόλη..

Πρωί

“Smart Agrinio” hackathon (ιδέες για την πόλη του αύριο).

Παρουσίαση ψηφιακού μουσείου Τριχωνίδας - εικονική ξενάγηση/ περιήγηση στη λίμνη.

Διαγωνισμός: Παρουσίαση start-up ιδεών από νέους.

Βράδυ

Συζήτηση/Forum: “Το Αγρίνιο του μέλλοντος – από τον καπνό στη δημιουργία”.

Street food corner: τοπικά προϊόντα σε μοντέρνες συνταγές.

Μεγάλη συναυλία με συνδυασμό παραδοσιακής & σύγχρονης μουσικής (π.χ. κλαρίνο + ηλεκτρονική).

Φινάλε με projection mapping σε κτίριο του Αγρινίου και πάρτι.

Έτσι, κάθε μέρα έχει τη δική της ταυτότητα, αλλά όλες μαζί δίνουν ένα ενιαίο αφήγημα: το Αγρίνιο ως δημιουργική πόλη που συνδέει νεολαία, τέχνη, τεχνολογία και παράδοση.

Ο Επικεφαλής

Δημήτρης Τραπεζιώτης