Αγρίνιο: «Ο Άτρωτος» και o «Dracula» έρχονται στην οθόνη κινηματογράφου «Άνεσις»

Με τις ταινίες «Ο Άτρωτος» και «Dracula» ξεκινάει στο Αγρίνιο η νέα κινηματογραφική εβδομάδα στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις».

«Ο Άτρωτος» είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Edgar Wright, με πρωταγωνιστή τον Glen Powell και τους Josh Brolin, William H. Macy και Colman Domingo. Διασκευασμένη από το μυθιστόρημα του Stephen King (που δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Richard Bachman). Η ταινία διαδραματίζεται στο εγγύς μέλλον, όπου μια τηλεοπτική εκπομπή μετατρέπει την ανθρώπινη επιβίωση σε μαζικό θέαμα.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 6:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Σε μια κοινωνία του μέλλοντος, «Ο Άτρωτος» είναι το τηλεοπτικό σόου με την υψηλότερη τηλεθέαση – ένας διαγωνισμός όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιβιώσουν 30 ημέρες ενώ τους κυνηγούν επαγγελματίες δολοφόνοι, με κάθε τους κίνηση να μεταδίδεται σε ένα αιμοδιψές κοινό και κάθε μέρα επιβίωσης να φέρνει μεγαλύτερη χρηματική αμοιβή. Απεγνωσμένος να σώσει την άρρωστη κόρη του, ο εργάτης Ben Richards (Glen Powell) πείθεται από τον γοητευτικό αλλά αδίστακτο παραγωγό της εκπομπής, Dan Killian (Josh Brolin), να συμμετάσχει στο παιχνίδι ως έσχατη λύση. Όμως, το θράσος, το ένστικτο και η πυγμή του Ben τον μετατρέπουν σε είδωλο του κοινού – και σε απειλή για ολόκληρο το σύστημα.

Καθώς η τηλεθέαση εκτοξεύεται στα ύψη, ο κίνδυνος αυξάνεται, και ο Ben πρέπει να ξεγελάσει όχι μόνο τους Κυνηγούς, αλλά και ένα έθνος που έχει εθιστεί να τον βλέπει να αποτυγχάνει.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Edgar Wright

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Colman Domingo, Glen Powell, Katy O'Brian, Michael Cera, Josh Brolin

Δείτε το τρέιλερ :

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα:

Γυρισμένη μεταξύ Γαλλίας και Ρουμανίας, η ταινία «Dracula» βασίζεται σε μια γοτθική αισθητική και ένα φωτισμό με έντονες αντιθέσεις που θυμίζει το κλαρ-ομπσκούρ των παλαιών πινάκων. Ο Λικ Μπεσόν αναπτύσσει μια ιστορία που επικεντρώνεται στον πόνο του πένθους και την κατάρα της αθανασίας, υποστηριζόμενη από μια κομψή σκηνοθεσία και μια λεπτομερή οπτική δουλειά.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Ο Δράκουλας, καταδικασμένος να περιπλανιέται στους αιώνες, αψηφά το πεπρωμένο και τον ίδιο τον θάνατο, καθοδηγούμενος από μια μοναδική ελπίδα: να ξαναενωθεί με την χαμένη του αγάπη.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Luc Besson

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Ewens Abid, Zoe Bleu, Christoph Waltz

Δείτε το τρέιλερ :

Η αφίσα: