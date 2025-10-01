Αγρίνιο: Ο 17ος Ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης» έρχεται στις 7 Δεκεμβρίου

Στις 7 Δεκεμβρίου έρχεται στο Αγρίνιο για 17η συνεχόμενη χρονιά, ο Ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης», στη μνήμη του κορυφαίου Έλληνα μαραθωνοδρόμου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Το Αγρίνιο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 17η χρονιά τον Ημιμαραθώνιο «Μιχάλης Κούσης», την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, έναν αγώνα που τιμά τη μνήμη του κορυφαίου Έλληνα μαραθωνοδρόμου και έχει καθιερωθεί ως κορυφαία αθλητική διοργάνωση της περιοχής.

Η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου και τη συνεργασία τοπικών συλλόγων, περιλαμβάνει:

Ημιμαραθώνιο Δρόμο 21,1 χλμ. (εκκίνηση 09:30 π.μ., Δογρή Τριχωνίδας –

τερματισμός Πλατεία Δημοκρατίας)

τερματισμός Πλατεία Δημοκρατίας) Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. (εκκίνηση 09:20 π.μ., Πλατεία Δημοκρατίας – τερματισμός Πλατεία Δημοκρατίας)

Αγώνα Δρόμου 1.000 μ. για μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων (εκκίνηση 10:05 π.μ., Πλατεία Δημοκρατίας)

Όλες οι διαδρομές είναι πιστοποιημένες από την AIMS, επίπεδες και ασφαλτοστρωμένες, με τη στήριξη της Τροχαίας Αγρινίου για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ: kousishalfmarathon.gr/prokirixi

Δηλώστε συμμετοχή online: kousishalfmarathon.gr/registration_kousis2025

Το Αγρίνιο σας καλεί να ζήσετε μια μοναδική δρομική εμπειρία στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα μαραθωνοδρόμου Μιχάλη Κούση.