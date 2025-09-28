Αγρίνιο: Ο 12ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος» ενώνει αστυνομικούς και πολίτες

Στο Αγρίνιο ο 12ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος», που φέρνει κοντά αστυνομικούς και πολίτες, προάγοντας τον φιλαθλητισμό και την κοινωνική συνοχή.

Η ανακοίνωση:

Η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, σε συνεργασία με τον δήμο Αγρινίου προκηρύσσουν τον 12 ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου 5χλμ «Άγιος Αρτέμιος», την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των δράσεών της για την ανάπτυξη του φιλαθλητικού πνεύματος και την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των αστυνομικών και της κοινωνίας. Παράλληλα με τον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου των 5km, θα διεξαχθεί:

Αγώνας 800m για παιδιά σχολικής ηλικίας.

Σας περιμένουμε να τρέξετε, να χαρείτε και να ενημερωθείτε για την Αστυνομία και τον ρόλο της ως συνδετικό κρίκο της κοινωνίας, απ’ τους ίδιους τους αστυνομικούς. Προς τούτο θα υπάρχει ξενάγηση των μαθητών που θα συμμετέχουν στον παιδικό αγώνα στους χώρους του Αστυνομικού Μεγάρου. Για τους μικρούς μας φίλους που θα συμμετέχουν στην ξενάγηση θα κληρωθούν και δώρα έκπληξη.

Αναλυτικές Πληροφορίες για τους αγώνες:

Οι αριθμοί συμμετοχής θα δοθούν από την Γραμματεία των Αγώνων, που θα λειτουργήσει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου ώρες 17:00 έως 20:00 στα γραφεία της ένωσής μας στο ισόγειο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας. Για όσους δεν παραλάβουν τα νούμερα της συμμετοχής τους την παραμονή του αγώνα, θα υπάρχει δυνατότητα παραλαβής την ημέρα του αγώνα, από 16:00 έως 17:45 στην γραμματεία που θα υπάρχει στο σημείο εκκίνησης.

Για την ολοκλήρωση του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου των 5km, έχει καθοριστεί χρονικόόριο μιας ώρας. Εάν κάποιος δρομέας δεν ολοκληρώσει τον αγώνα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε πρέπει να σταματήσει ή να συνεχίσει προς τον τερματισμό με δική του ευθύνη.

1. Αφετηρία - Τερματισμός:

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, επί της οδού Κυριαζή.

2. Αποστάσεις Αγώνων

Λαϊκός Αγώνας δρόμου: 5km

Παιδικός αγώνας: 800m

3. Περιγραφή διαδρομών

Η αγωνιστική διαδρομή του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου 5km, είναι εξ’ ολοκλήρου ασφάλτινη με μικρή υψομετρική διαφορά. Η διαδρομή θα κινηθεί εντός της πόλης του Αγρινίου και θα υπάρχει σήμανση σε όλα τα σημεία της. Ομοίως ο Αγώνας των παιδιών θα διεξαχθεί σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο με ελάχιστη υψομετρική διαφορά πέριξ του αστυνομικού μεγάρου.

Για τον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου 5km η διαδρομή ξεκινάει απ’ την είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου και κινείται δεξιά προς την υπόγεια γέφυρα της Ε.Ο Αγρινίου Μεσολογγίου. Στην συνέχεια μέσω της οδού Δημάδη φτάνει στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και στρίβει αριστερά στην Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζει μέχρι την διασταύρωση της Γοργοποτάμου με Παναγοπούλου όπου στρίβει αριστερά.

Συνεχίζει μέχρι την οδό Χαριλάου Τρικούπη όπου στρίβει δεξιά και ανεβαίνει μέχρι την πλατεία Δημοκρατίας. Συνεχίζει στην οδό Παπαστράτου μέχρι το τέρμα της και στρίβει αριστερά στην οδό Ελ. Βενιζέλου. Στην διασταύρωσή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στρίβει ξανά αριστερά και συνεχίζει μέχρι την πλατεία Χατζοπούλου.

Συνεχίζει στην οδό Δαγκλή και στην συνέχεια στην οδό Δεληγιώργη, Καλλέργη και στην διασταύρωση με την οδό Δημάδη στρίβει δεξιά και ακολουθεί την πορεία κάτω απ’ την υπόγεια γέφυρα της Εθνικής οδού μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο. Για να δείτε το διαδραστικό χάρτη της διαδρομής του αγώνα των 5km πατήστε ΕΔΩ

Για τον παιδικό αγώνα 800m η αφετηρία θα είναι η είσοδος του Αστυνομικού Μεγάρου. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούν στον παράδρομο της Εθνικής Οδού όπου θα τον ακολουθήσουν μέχρι το ύψος της υπόγειας γέφυρας. Στην συνέχεια θα κινηθούν δεξιά μέχρι την είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου όπου θα τερματίσουν.Για να δείτε το διαδραστικό χάρτη της διαδρομής του αγώνα των 800m πατήστε ΕΔΩ

4. Σταθμοί Ανεφοδιασμού

Θα υπάρχει σταθμός ανεφοδιασμού στο 2,5km. της διαδρομής όπου θα παρέχεται νερό. Επίσης, θα προσφερθεί μικρογεύμα στο σημείο του τερματισμού.

5. Υγειονομική Κάλυψη

Υγειονομική κάλυψη θα υπάρχει σε όλο το εύρος των διαδρομών των αγώνων με την παρουσία εθελοντή Ιατρού.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για προβλήματα υγείας που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια ή λόγω του αγώνα.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση και καρδιολογικό έλεγχο. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις.

6. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Λαϊκό Αγώνα δρόμου 5km έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι από το 2013 και νωρίτερα). Δικαίωμα συμμετοχής στον παιδικό αγώνα δρόμου 800m έχουν οι μαθητές δημοτικών σχολείων με έτος γέννησης έως και το έτος 2013.

Για την συμμετοχή ανηλίκων (<18 ετών) σε οποιοδήποτε αγώνα θα ζητηθείΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ από τον γονέα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα παραληφθούν από την γραμματεία με την παράδοση των αριθμών συμμετοχής. Για ομαδικές συμμετοχές μαθητών από συλλόγους ή από σχολεία, δύναται να συγκεντρωθούν οι δηλώσεις των γονέων μέσω των γυμναστών ή των προπονητών τους και να κατατεθούν στην γραμματεία της τοπικής μας διοίκησης.

7. Κατηγορίες βραβεύσεων για τον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου 5km

Γενικές βραβεύσεις

Α) Γενική Ανδρών: 3 πρώτοι

Β) Γενική Γυναικών: 3 πρώτοι

Ειδικές βραβεύσεις

Α) 1 ος Άνδρας αστυνομικός.

Β) 1 η Γυναίκα αστυνομικός

Γ) Τρία πρώτα αγόρια Παιδικού Αγώνα.

Δ) Τρία πρώτα κορίτσια Παιδικού Αγώνα

Οι βραβευθέντες στις γενικές κατηγορίες δεν θα συμμετέχουν στις ειδικές βραβεύσεις, για ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη αποφασίζει η οργανωτική επιτροπή.

Μετάλλια θα απονεμηθούν σε όλους τους δρομείς και τα παιδιά που θα τερματίσουν.

8. Αντίτιμο Συμμετοχής

Η συμμετοχή και στους δύο αγώνες είναι δωρεάν.

9. Χρόνος - Τρόπος εγγραφής

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Ημερομηνία λήξης εγγραφών: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Για να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα από τα δρομικά αγωνίσματα πατήστε ΕΔΩ

Ή σκανάρεται τον παρακάτω QR κωδικό

Περιορισμένες εγγραφές θα γίνουν και την ημέρα των αγώνων στην γραμματεία από 16:00 έως 17:45

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν μπορούν να συμπληρώνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις

συμμετοχής, να αποστέλλονται στο email της Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας

i.p.a.akarnanias@gmail.com, είτε να κατατίθενται στην γραμματεία της, στο

Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου.

Γραμματεία Τ.Δ. Ακαρνανίας 6906212757 ώρες γραφείου

Οι Λατινικοί Χαρακτήρες δεν γίνονται αποδεκτοί.

Δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές για ΑΘΛΗΤΕΣ που θα έρχονται εκπρόθεσμα.

10. Πρόγραμμα Αγώνων

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

17:00 -17:45 Πανηγυρικός εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας στο εκκλησάκι του Αγίου Αρτεμίου στην Είσοδο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.

17:45 - 18:00 Προετοιμασία, προθέρμανση αθλητών

18:00 Εκκίνηση Παιδικού αγώνα δρόμου 800m

18:15 Εκκίνηση Λαϊκού Αγώνα Δρόμου 5km

19:15 Απονομές

11. Επικοινωνία

E-mail επικοινωνίας: i.p.a.akarnanias@gmail.com

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ώρες γραφείου.

ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης τηλ. 6906212757

ΑΥΔΗΣ Παναγιώτης τηλ. 6983455109

Η αφίσα: