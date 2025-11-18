Αγρίνιο: «Νυρεμβέργη» και «Wicked: Μέρος Δεύτερο» στο μενού του κινηματογράφου «Άνεσις»

Με τις πολυαναμενόμενες ταινίες «Νυρεμβέργη» και «Wicked: Μέρος Δεύτερο» ξεκινά στο Αγρίνιο η νέα κινηματογραφική εβοδομάδα στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις».

Η ταινία «Νυρεμβέργη», θα προβάλλεται από την Πέμπτη 20 έως και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 9:30 μ.μ. καθημερινά. Η δραματική αμερικανική παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ, εστιάζει στην πλέον εμβληματική δίκη της σύγχρονης ιστορίας και στη μοναδική ανθρώπινη μάχη που διεξήχθη στα παρασκήνιά της.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει τις αποκαλυφθείσες φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος, ο ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Douglas Kelley (Rami Malek), αναλαμβάνει το εξαιρετικό έργο να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του Hermann Göring (Russell Crowe), του διαβόητου πρώην Reichsmarschall και υπαρχηγού του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους.

Καθώς οι Σύμμαχοι – με επικεφαλής τον άκαμπτο επικεφαλής εισαγγελέα των ΗΠΑ, Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ρόμπερτ Χ. Τζάκσον (Μάικλ Σάνον) μαζί με τον Λοχία Χάουι Τρίστ (Λίο Γούνταλ), τον Ντέιβιντ Μάξγουελ-Φάιφ (Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ), τον Γκούσταβ Γκίλμπερτ (Κόλιν Χανκς), τον Συνταγματάρχη Τζον Άμεν (Μαρκ Ο'Μπράιεν) και τον Μπάρτον Κ. Άντρους (Τζον Σλάτερι) – πλοηγούνται στο μνημειώδες έργο της δημιουργίας ενός πρωτοφανούς διεθνούς δικαστηρίου για να διασφαλίσουν ότι το ναζιστικό καθεστώς θα λογοδοτήσει για τις θηριωδίες του, ο Κέλι γνωρίζει τους «ασθενείς» του. Αλλά σύντομα βρίσκεται παγιδευμένος σε μια ψυχολογική μονομαχία με τον Γκέρινγκ, του οποίου το χάρισμα και η πονηριά αποκαλύπτουν μια ζοφερή αλήθεια: ότι οι απλοί άνθρωποι μπορούν να διαπράξουν ασυνήθιστο κακό.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: James Vanderbilt

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Mark O’ Brien, Carl Achleitner, Fleur Bremmer, Richard E. Grant, Colin Hanks, Michael Shannon, Russell Crowe

Δείτε το τρέιλερ:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα:

Η πολυαναμενόμενη ταινία, «Wicked: Μέρος Δεύτερο», θα προβάλλεται από την Πέμπτη 20 έως και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 6:30 μ.μ. καθημερινά. Οι Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε, η Ελφαμπα και η Γκλίντα, επιστρέφουν για να μας τραγουδήσουν το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Τώρα πια, όπως κι αν καταλήξουν οι ιστορίες μας, ξέρω πώς έχεις ξαναγράψει τη δική μου, αφού ήμασταν φίλες… Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ ξεκινά με την Έλφαμπα και την Γκλίντα να είναι πια αποξενωμένες και αντιμέτωπες με τις συνέπειες των επιλογών τους.

Η Έλφαμπα (Σίνθια Ερίβο) είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ).

Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Με την καθοδήγηση της κυρίας Μόριμπλ (βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γεό), η Γκλίντα καθησυχάζει τους πολίτες του Οζ πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου.

Η Γκλίντα μπορεί να έχει κερδίσει το στοίχημα της διασημότητας και να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Φιέρο σε μία φαντασμαγορική τελετή, αλλά η αποξένωση της από την Έλφαμπα τη στοιχειώνει. Προσπαθεί να συμφιλιώσει την Έλφαμπα με τον Μάγο, αλλά αποτυγχάνει και η απόσταση ανάμεσα στις δύο παλιές φίλες μεγαλώνει. Οι συνέπειες θα αλλάξουν για πάντα τον Μποκ και τον Φιέρο, ενώ η αδελφή της Έλφαμπα, Νεσσαρόουζ θα πάψει να είναι ασφαλής, όταν ένα κορίτσι από το Κάνσας εισβάλλει στις ζωές όλων.

Ένας οργισμένος όχλος ξεσηκώνεται εναντίον της Κακιάς Μάγισσας και η Γκλίντα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Έλφαμπα για μία τελευταία φορά. Με την ιδιαίτερη φιλία τους να αποτελεί πλέον το κλειδί για το μέλλον τους, πρέπει να αφουγκραστούν η μία την άλλη με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση, για να αλλάξουν τόσο οι ίδιες, όσο και ολόκληρο το Οζ, για πάντα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Jon M. Chu

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Jeff Goldblum, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey

Δείτε το τρέιλερ:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€\

Η αφίσα: