Αγρίνιο: Νέος κυκλικός κόμβος στην Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Καρπενησίου) - Άρχισαν οι εργασίες

Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο Αγρίνιο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση Βορειοανατολικής Εισόδου Πόλης Αγρινίου».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επίσημη έναρξη των εργασιών για το σημαντικό έργο της ανάπλασης της βορειοανατολικής εισόδου της πόλης.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως – Θεστιέων, Γουρίτσας και Καρπενησίου, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Παράλληλα, θα διαμορφωθούν νέοι χώροι πεζοδρομίων, αναβαθμισμένες υποδομές\ ύδρευσης και αποχέτευσης, νέος σύγχρονος φωτισμός LED, καθώς και φύτευση πρασίνου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γ. Παπαναστασίου δήλωσε σχετικά:

«Με την έναρξη αυτού του έργου κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. Η βορειοανατολική είσοδος του Αγρινίου αποτελεί μια από τις κύριες πύλες εισόδου της πόλης, και η ανάπλασή της θα βελτιώσει τόσο την κυκλοφοριακή ροή όσο και το αστικό περιβάλλον. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα που βάζουν τον πολίτη στο επίκεντρο, προωθώντας βιώσιμες λύσεις και σεβόμενοι το περιβάλλον».

Επιπλέον ανέφερε:

«Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την ομαλή υλοποίηση των εργασιών. Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι μακροπρόθεσμα και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της πόλης μας».