Αγρίνιο: Νεκρός στο σπίτι του ο αδερφός του Κώστα Κασίτσα που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Νεκρός στο σπίτι του στην περιοχή της Ερυθραίας στο Αγρίνιο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο αδελφός του Κώστα Κασίτσα ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια τον Νοέμβριο του 2024 και εξέπνευσε οκτώ ημέρες αργότερα στην Εντατική της Άρτας.

Πρόκειται για τον Αθανάσιο Κασίτσα 52 ετών τον οποίο εντόπισε νεκρό συγγενικό του πρόσωπο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η στιγμή που η σορός μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου:

Τα αίτια του θανάτου του 52χρονου θα διερευνηθούν στη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης.

.

Πρόκειται για τη δεύτερη τραγική απώλεια της οικογένειας μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ο αδερφός του Κώστας ήταν 54χρόνων όταν δέχθηκε ανηλεή επίθεση από ομάδα ανδρών στο κέντρο του Αγρινίου. Όπως είχε γίνει γνωστό, αφορμή για τον ομαδικό ξυλοδαρμό που οδήγησε στο θάνατο είχε σταθεί η αντιδικία για ένα ευτελές χρηματικό ποσό.

Οι δράστες όπως φαινόταν σε βίντεο είχαν σύρει το θύμα στο έδαφος και το είχαν «πετάξει» στα σκαλιά, δίπλα στη Μητρόπολη, χωρίς να καλέσουν ασθενοφόρο.