Αγρίνιο: Νέα περίπτωση απειλής σε βάρος δημοτικού υπαλλήλου

Για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατηγορειται ένας 58χρονος που φέρεται να απείλησε δημοτικό υπάλληλο στο Αγρίνιο, το απόγευμα της Παρασκευής (19.9.25).

Το περιστατικό που καταγγέλθηκε σημειώθηκε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, βρέθηκε ο συλληφθείς και απείλησε τον υπάλληλο.

Πάντως, οι λόγοι που εξαγρίωσαν τον άνδρα δεν έχουν γίνει γνωστοί αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που υπάλληλοι βρισκονται αντιμέτωποι με την οργή πολιτών.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάϊο, στην ίδια υπηρεσία, 47χρονος που ζήτησε να μιλήσει με συγκεκριμένη κοινωνική λειτουργό η οποία απουσίαζε δικαιολγημένα, έκοψε τις φλέβες του στις σκάλες του κτηρίου.