Αγρίνιο: Νέα «κλικ» και εντυπώσεις από τα εγκαίνια του Photopolis Agrinio Photo Festival 2025

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (11.10.25) τα εγκαίνια του Photopolis Agrinio Photo Festival 2025 στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της έβδομης διοργάνωσης του φεστιβάλ, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους φωτογραφικούς θεσμούς της χώρας.

Η βραδιά συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, φίλους της φωτογραφίας από διάφορα μέρη της Ελλάδας, καλλιτέχνες και δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολλοί από τους φωτογράφους που συμμετέχουν στις εκθέσεις του φεστιβάλ βρέθηκαν στο Αγρίνιο για να παρουσιάσουν προσωπικά τις δουλειές τους και να συνομιλήσουν με το κοινό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: οι αντιδήμαρχοι Μαρία Παπαγεωργίου και Γιάννης Φαρμάκης, ο Δημήτρης Τραπεζιώτης, αρχηγός της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο», ο Γιώργος Ροϊδης και Γιάννης Τσάκος Αντιπρόεδρος και Έφορος της Γυμναστικής Εταιρείας αντίστοιχα και η κυρία Μαίρη Τσιχριτζή - Βαϊνά αντιπρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αιτλωλοακαρνανίας - Λευκάδος.

Ο Διευθυντής του φεστιβάλ κήρυξε την έναρξη της βραδιάς, αναφέρθηκε στις 25 εκθέσεις του φεστιβάλ, στις οποίες συμμετέχουν 78 φωτογράφοι από 48 χώρες και παρουσίασε τους καλεσμένους φωτογράφους.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Ελένη Μουζακίτη παρουσίασε τις εκθέσεις που φιλοξενούνται στο Φεστιβάλ, ο Hossein Farmani, ιδρυτής του Lucie Foundation και Πρόεδρος των International Photography Awards, μίλησε για τα διεθνή βραβεία IPA 2024, τα οποία παρουσιάζονται στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Τον λόγο πήρε και ο Αμερικανός φωτογράφος Chaz Niell, περσινός «Φωτογράφος της Χρονιάς» στα IPA, ο οποίος παρουσίασε στο κοινό την έκθεσή του “We Are Not Invisible” και μίλησε για την εμπειρία του να βρίσκεται στο Αγρίνιο, συμμετέχοντας ενεργά στο φεστιβάλ.

Παρόντες ήταν επίσης οι Έλληνες φωτογράφους που συμμετέχουν στις εκθέσεις: Βαγγέλης

Ευαγγελίου, Σάκης Δαζάνης, Χάρης Δεληγιάννης, Εύη Μαυρώνη, Ρέα Παπαδοπούλου

Το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις εκθέσεις της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς, να

γνωρίσει από κοντά τους δημιουργούς, να ανταλλάξει ιδέες και να μοιραστεί τη χαρά της

φωτογραφικής δημιουργίας σε μια ιδιαίτερα ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα.

Μια βραδιά συγκίνησης και φωτογραφικής έμπνευσης

Η δεύτερη ημέρα των εγκαινίων του Photopolis Agrinio Photo Festival πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Η αίθουσα παρουσιάσεων γέμισε ασφυκτικά από φίλους της φωτογραφίας, καλλιτέχνες και θεατές που ήρθαν να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη εικόνες, συναίσθημα και δημιουργικότητα. Το πρωί της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε περιήγηση – ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του φεστιβάλ.

Η διαδρομή ξεκίνησε από το Παπαστράτειο Μέγαρο, όπου ο Αντιπρόεδρος της ΓΕΑ Γιώργος Ροΐδης καλωσόρισε τους επισκέπτες. Εν συνεχεία ο Hossein Farmani, ιδρυτής των Lucie νAwards και των Διεθνών Βραβείων Φωτογραφίας (IPA), μίλησε για τη φιλοσοφία και τη σημασία του θεσμού, του οποίου οι βραβευμένες φωτογραφίες παρουσιάζονται στην έκθεση.

Στη συνέχεια, η ομάδα επισκέφθηκε τη γκαλερί «Ταξιδεύουσα», όπου ο βραβευμένος φωτογράφος Chaz Niell μίλησε για τη δουλειά του με τίτλο «We Are Not Invisible» («Δεν είμαστε αόρατοι»), μια φωτογραφική καταγραφή που εστιάζει σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Η περιήγηση συνεχίστηκε στην Κεντρική Πλατεία, όπου εκτίθεται η εντυπωσιακή δουλειά του Alain Schroeder με θέμα τη ρύπανση από το πλαστικό και την ανακύκλωση, και ολοκληρώθηκε στο Μουσείο Καπράλου, όπου παρουσιάζονται οι εργασίες 15 φωτογράφων.

Εκεί, ο Χάρης Δεληγιάννης, που συμμετέχει με την έκθεση «VITAMIN D», μίλησε για τη δική του φωτογραφική προσέγγιση και το έργο του.

Το βράδυ, η δράση μεταφέρθηκε στην Παλαιά Δημοτική Αγορά, όπου προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Η ΑΝΕΦΕΛΗ» από τον Βαγγέλη Ευαγγελίου, με θέμα την ιστορία της Ειρήνης, μιας γυναίκας έγκλειστης στο Ψυχιατρείο της Χίου.

Η ταινία συγκλόνισε το κοινό με τη βαθιά ανθρώπινη ματιά της και τη σπάνια ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει τον ψυχικό κόσμο της πρωταγωνίστριας.

Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, παρουσιάστηκαν οι φωτογραφίες των Αγρινιωτών ερασιτεχνών φωτογράφων, που φωτογράφισαν την πόλη το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο προφεστιβαλικής εκδήλωσης του Photopolis.

Υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Ευαγγελίου, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα ζωντανό φωτογραφικό πορτρέτο του Αγρινίου, μέσα από τη δική τους ματιά.

Η ημέρα έκλεισε μέσα σε θερμό χειροκρότημα και συγκίνηση, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη δύναμη της φωτογραφίας να αφηγείται, να συνδέει και να εμπνέει.

Το φωτογραφικό Photopolis 2025 συνεχίζεται με εκθέσεις σε πέντε χώρους της πόλης έως τις 20 Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου με το Photopolis Film Festival, που θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ.

Θα προβληθούν 15 ταινίες μικρού μήκους, με ελεύθερη είσοδο και ώρα έναρξης 21:00.

Το Photopolis Agrinio Photo Festival 2025 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αγρινίου.