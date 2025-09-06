Αγρίνιο: Νέα φωτιά στη Λεύκα, δίπλα στη Λυσιμαχεία - Εναέρια μέσα στην επιχείρηση κατάσβεσης

Νέα φωτιά ξέσπασε στη Λεύκα Αγρινίου, κοντά στη λίμνη Λυσιμαχεία με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επειδή η πρόσβαση δεν είναι εύκολη για τα οχήματα της Πυροσβεστικής (10 οχήματα, 25 πυροσβέστες) η επιχείρηση κατάσβεσης έγινε με τρία εναέρια μέσα.

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (6.9.25) εκτιμάται ότι έκαψε 20 περίπου στρέμματα και τέθηκε υπό έλεγχο.

Φωτιά είχε ξεσπάσει στην παραλίμνια περιοχή του Αγρινίου και την περασμένη Κυριακή.

