Αγρίνιο: Νέα επίθεση από αδέσποτα σκυλιά - Γυναίκα γλίτωσε με σκισμένο παντελόνι στην οδό Μαβίλη

Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε γυναίκα που περπατούσε στην οδό Μαβίλη, στο ύψος του 2ου και 6ου Γυμνασίου, στο Αγρίνιο.

Το περιστατικό, όπως καταγγέλθηκε στο sinidisi.gr, σημειώθηκε τη Δευτέρα (20.10.25) όταν περίπου οκτώ σκυλιά που βρίσκονταν στο απέναντι πεζοδρόμιο πλησίασαν τη γυναίκα που περπατούσε αμέριμνη και της έκαναν επίθεση.

Η ίδια παρά τον πανικό της, όπως ανέφερε, αμύνθηκε και στάθηκε τυχερή επειδή ο καιρός ήταν βροχερός και τα απώθησε με την ομπρέλα που κρατούσε.

Κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο με τις απώλειες να εντοπίζονται μόνο στο παντελόνι που φορούσε. Ωστόσο, η επίθεση που δέχθηκε από την αγέλη σκύλων της δημιούργησε έντονη φοβία αφού η μετακίνησή της με τα πόδια μετατράπηκε σε περιπέτεια την οποία δεν θέλει να θυμάται.

Δεδομένου ότι η περιοχή είναι πολυσύχναστη (πρόκειται για δρόμο ήπιας κυκλοφορίας) και σε αυτήν λειτουργούν, εκτός των άλλων, δύο γυμνάσια και ένα λύκειο, η άτυχη γυναίκα τονίζει την ανάγκη να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα με τα αδέσποτα που βρίσκονται ακόμα και στο κέντρο της πόλης.

*Κεντρική φωτογραφία: αρχείου