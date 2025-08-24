Αγρίνιο: Ναρκωτικά σε κουβούκλιο delivery - Τι ανακοίνωσε η Αστυνομία

Σε κουβούκλιο delivery έκρυβαν ναρκωτικά ένας άνδρας και μια γυναίκα που συνελήφθησαν στο Αγρίνιο. 
Εκτός από κάνναβη οι αστυνομικοί της Δίωξης κατέχεσαν και αρκετά φυσίγγια πυροβόλου όπλου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, ένας άνδρας και μια γυναίκα, διότι στην οικία που διαμένει η τελευταία οι αστυνομικοί εντόπισαν, ένα κουβούκλιο διανομέα, που χρησιμοποιείται για μεταφορά φαγητού, το οποίο περιείχε δύο σακούλες με 105 γραμμάρια κάνναβης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και πληθώρα νάιλον συσκευασιών για διαμερισμό των ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό της οικίας της γυναίκας εντόπισαν ακόμη και κατάσχεσαν 6,3 γραμμάρια κάνναβης και 570 ευρώ, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του άνδρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 48 φυσίγγια πυροβόλου όπλου.

 

24 Αυγ 2025

