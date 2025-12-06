Αγρίνιο: Ναρκωτικά σε αποθήκη δημόσιας υπηρεσίας – Δικογραφία σε βάρος τριών, ανάμεσά τους 17χρονος

Δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων σχηματίστηκε από την Αστυνομία στο Αγρίνιο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία τρεις άνδρες, ανάμεσά τους ένας 17χρονος, μπήκαν τον περασμένο Ιούλιο σε αποθήκη δημόσιας υπηρεσίας με ναρκωτικά, μικροποσότητα των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου υπόθεση ανεύρεσης ναρκωτικών ουσιών σε αποθήκη υπηρεσίας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών –εκ των οποίων ο ένας 17χρονος- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι στις 01-7-2025 εισήλθαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε αποθήκη δημόσιας υπηρεσίας και εγκατέστησαν αυτοσχέδιο τραπέζι, όπου εναπόθεσαν αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς:

•1,7 γραμμάρια κάνναβης

• μια γυάλινη γυάλα και μια νάιλον συσκευασία με υπολείμματα κάνναβης

• 1 τραπεζική κάρτα και μια συσκευασία με υπολείμματα άγνωστης ουσίας,

• ένα ψαλίδι και αποσπάσματα από νάιλον συσκευασίες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

*Φωτογραφία αρχείου