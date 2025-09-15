Αγρίνιο: Μπήκαν κάμερες στις «έξυπνες» διαβάσεις

Κάμερες τοποθετήθηκαν σε «έξυπνες» διαβάσεις στο Αγρίνιο, στα φανάρια και σε κρίσιμες διασταυρώσεις της πόλης.

Οι πρώτες τοποθετήθηκαν στο ύψος της Εθνικής Οδού στη διασταύρωση του Αγίου Δημητρίου και στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού με την οδό Καλλέργη.

Πρόκειται για κάμερες που συνδέθηκαν με πρωτοβουλία της Τροχαίας αλλά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου “έξυπνες διαβάσεις”. Ο σκοπός της Περιφέρειας είναι οι «έξυπνες» διαβάσεις να βοηθήσουν την καθημερινότητα τόσο των οδηγών οχημάτων, όσο και των πεζών.

Οι κάμερες τοποθετούνται ώστε το Σύστημα «Έξυπνης Διάβασης» να ανιχνεύει πεζούς που πρόκειται να διασχίσουν τις διαβάσεις μέσα από ένα έξυπνο σύστημα αισθητήρων και motion tracking. Στη συνέχεια οι αισθητήρες ενεργοποιούν τα LED πάνελ που είναι ενσωματωμένα στην άσφαλτο, αλλά και τις φωτεινές πινακίδες σηματοδότησης τεχνολογίας LED. Οι πινακίδες θα ανάβουν ταυτόχρονα με τα LED πάνελ στην άσφαλτο, κάνοντας ορατή κυρίως τις νυχτερινές ώρες την κίνηση πεζών στις διαβάσεις.

