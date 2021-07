Αγρίνιο: Μπασκέτες στην κεντρική πλατεία – Αρχίζει το απόγευμα 3on3 Flash Open Street Basketball (εικόνες)

Όρεξη για… μπάσκετ δημιούργησε σε πολλούς η όψη που απέκτησε η Πλατεία Δημοκρατίας του Αγρινίου εν όψει της απογευματινής έναρξης αθλητικής διοργάνωσης.

Ποιος δεν θα ήθελε να πετύχει ένα καλάθι, τρίποντο με λίγη καλή τύχη, ή να επιδιώξει ένα lay up με ή χωρίς αντίπαλο για να θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια;

Τυχεροί, λοιπόν, όσοι θα συμμετάσχουν από το απόγευμα στο τουρνουά που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμο Αγρινίου με την υποστήριξη της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

Πρόκειται για 3on3 Flash Open Street Basketball που θα διεξάγεται έως την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.

Παιδιά αλλά ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία να αθληθούν και να διασκεδάσουν συμμετέχοντας εντελώς δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο www.flash3on3.gr ή στο cosmossport.gr.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής :

Α) 10-12 ετών Β) under 15 Γ) under 18 Δ) over 18 E) Γυναικείο

