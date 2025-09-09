Αγρίνιο: Μουσική βραδιά με τον Δήμο Αναστασιάδη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Μια αξέχαστη μουσική βραδιά με τον Δήμο Αναστασιάδη θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

Mεγάλη συναυλία με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη Δήμο Αναστασιάδη, διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τη Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Αγρίνιο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο Δήμος Αναστασιάδης, ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει γνωστές επιτυχίες και μελωδίες γεμάτες συναίσθημα, χαρίζοντας στους θεατές μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Η συναυλία, που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για τους δημότες και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής να απολαύσουν μουσική σε ένα φιλόξενο, ανοιχτό χώρο.

Δείτε την αφίσα:

