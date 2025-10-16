Αγρίνιο: Μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Αθήνα από τον ναό του Αγίου Γρηγορίου

Μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Αθήνα διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 ο Ιερός Ναός Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου διοργανώνει μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στον άγιο Εφραίμ Νέας Μάκρης, στην Ιερά Μονή Ταώ (Νταού) Πεντέλης και στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου Μάνδρας Αττικής. Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:

06:45 Συγκέντρωση στον Ι. Ναό Αγίου Γρηγορίου.

Συγκέντρωση στον Ι. Ναό Αγίου Γρηγορίου. 07:00 Αναχώρηση με προορισμό το ιερό Προσκύνημα του αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης με ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση.

Αναχώρηση με προορισμό το ιερό Προσκύνημα του αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης με ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση. 11:30 Άφιξη στον άγιο Εφραίμ, περιήγηση και προσκύνημα.

Άφιξη στον άγιο Εφραίμ, περιήγηση και προσκύνημα. 13:00 – 15:00 Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και για γεύμα στη Νέα Μάκρη.

15:15 Αναχώρηση για Ιερά Μονή Ταώ (Νταού) Πεντέλης, ένα ξεχωριστό μοναστήρι στην πολυπληθή πρωτεύουσα.

Αναχώρηση για Ιερά Μονή Ταώ (Νταού) Πεντέλης, ένα ξεχωριστό μοναστήρι στην πολυπληθή πρωτεύουσα. 15:45 Άφιξη στην Ιερά Μονή και προσκύνημα.

16:45 Αναχώρηση για Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου, ένα πανέμορφο μοναστήρι λίγο έξω από την Αθήνα.

Αναχώρηση για Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου, ένα πανέμορφο μοναστήρι λίγο έξω από την Αθήνα. 17:30 Άφιξη στην Ιερά Μονή και προσκύνημα.

18:30 Αναχώρηση για Αγρίνιο με σύντομη ενδιάμεση στάση.

Αναχώρηση για Αγρίνιο με σύντομη ενδιάμεση στάση. 21:30 περίπου άφιξη στον Άγ. Γρηγόριο.

Τιμή Εισιτηρίου κατ’ άτομο: 30 €