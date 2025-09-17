Αγρίνιο: Μήπως στον κόμβο του ΔΑΚ πρέπει να μπουν κάμερες αλά Αθήνας;

Συζήτηση για το αν πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες καταγραφής παραβάσεων στον κόμβο του ΔΑΚ Αγρινίου, όπου σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα.

Οι κάμερες που τοποθετούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε κάποιες διασταυρώσεις του Αγρινίου δεν έχουν καμία σχέση με τις κάμερες που βάζει το Υπουργείο σε συνεργασία με την Τροχαία στην Αθήνα και αφορούν την ψηφιακή καταγραφή των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι κάμερες στο Αγρίνιο τοποθετούνται στο πλαίσιο του έργου για τις «έξυπνες διαβάσεις» που και αυτό με τη σειρά του έρχεται να συμβάλλει στην ασφάλεια στους δρόμους, αποσκοπεί όμως περισσότερο στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία των πεζών κατά τις βραδινές ώρες.

Οι ψηφιακές κάμερες που μπαίνουν στην Αθήνα θα καταγράφουν ψηφιακά την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, την παράβαση του κόκκινου σηματοδότη, τη τιμή χρήση ζώνης ή κρανούς, τη χρήση του κινητού από τον οδηγό αλλά και την κίνηση στις λεωφορειολωρίδες. Και το μπιλιετάκι της κλήσης θα έρχεται ψηφιακά και δεν… θα «σβήνεται», σύμφωνα τουλάχιστον με τις εξαγγελίες.

Τις προάλλες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου θα έρθει διάταξη που θα δίνει τη δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας να βάλουν τις δικές τους κάμερες «που θα κουμπώνουν στο δικό μας πληροφοριακό σύστημα». Κάμερες δηλαδή που θα καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ.

Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να σκεφτούμε σοβαρά την προοπτική να τοποθετηθούν κάμερες τουλάχιστον σε πολύ επικίνδυνα σημεία, όπως για παράδειγμα, στον κόμβο του ΔΑΚ Αγρινίου, όπου συμβαίνουν πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα;

Εφημερίδα «Συνείδηση»