Αγρίνιο – Μιχάλης Κούσης: Με αριθμό συμμετοχών ρεκόρ ο αγώνας των 5χλμ

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου «Μιχάλης Κούσης», που έκανε πρεμιέρα τοπ πρωί της Κυριακής 07.12.25 στο Αγρίνιο, πραγματοποιήθηκε και ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου των 5 χιλιομέτρων, ο οποίος συγκέντρωσε περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χρονιά!

Η εκκίνηση και ο τερματισμός πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Δημοκρατίας, με τους δρομείς να ακολουθούν τη διαδρομή εντός του αστικού ιστού. Σημασία όμως έχει ότι οι συμμετέχοντες ήταν περισσότεροι των 350, που σημαίνει ότι τέτοιες εκδηλώσεις έχουν απήχηση.

Για τους συμμετέχοντες, ο αγώνας αποτελεί κάθε χρόνο μια προσωπική πρόκληση: την προσπάθεια να ξεπεράσουν τον προηγούμενο χρόνο τους, απολαμβάνοντας παράλληλα μια διαδρομή που συνδυάζει ρυθμό, ενέργεια και ζωντανή παρουσία θεατών.

Οι 3 αθλητές που τερμάτισαν πρώτοι προέρχονται από την Λευκάδα και τον ΓΑΣ Αγρινίου και συγκεκριμένα είναι ο Σωτήρης Τσώνης, ο Γιώργος Τσώνης και ο Θανάσης Κουτσιαύτης, ενώ οι 3 πρώτες γυναίκες είναι η Κωνσταντίνα Σταματέλου, δεύτερη η Ιωάννα Μαρία Ποσονίδη και η Κωνσταντίνα Κολονέλου