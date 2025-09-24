Αγρίνιο: Μια ξεχασμένη πίτα στο φούρνο κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Αγρίνιο: Μια ξεχασμένη πίτα στο φούρνο κινητοποίησε την Πυροσβεστική
Μικρή αναστάτωση κινητοποίησε την Πυροσβεστική στο Αγρίνιο σε παράδρομο της Εθνικής Οδού, όταν ηλικιωμένη γυναίκα ξέχασε μια πίτα στον φούρνο του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε απόγευμα της Τετάρτης (24.9.25). Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την εστία υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και οι υλικές ζημιές ήταν περιορισμένες.

Δείτε φωτογραφίες:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Παναιτωλικός πίσω στο σκορ με 2-0 από την ΑΕΚ στο 1ο ημίχρονο

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Παναιτωλικός πίσω στο σκορ με 2-0 από την ΑΕΚ στο 1ο ημίχρονο

Πίσω στο σκορ βρίσκεται ο Παναιτωλικός με 2-0 από την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

24 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, ηλικιωμενη, πίτα, πυροσβεστική, ΦΩΤΙΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;