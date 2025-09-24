Αγρίνιο: Μια ξεχασμένη πίτα στο φούρνο κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Μικρή αναστάτωση κινητοποίησε την Πυροσβεστική στο Αγρίνιο σε παράδρομο της Εθνικής Οδού, όταν ηλικιωμένη γυναίκα ξέχασε μια πίτα στον φούρνο του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε απόγευμα της Τετάρτης (24.9.25). Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την εστία υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και οι υλικές ζημιές ήταν περιορισμένες.

Δείτε φωτογραφίες: