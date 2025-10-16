Αγρίνιο: Μία σεζόν μετά την άλλη στον «Άνεσις» με την ταινία: «Μια μάχη μετά την άλλη»

Μία σεζόν μετά την άλλη στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» Αγρινίου με την ταινία, «Μια μάχη μετά την άλλη», μια εκπληκτικά σκηνοθετημένη πολιτική περιπέτεια με φοβερές ερμηνείες από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Δευτέρα 20 έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 9:30 μ.μ. καθημεριν στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις».

Λίγα λόγια για το έργο:

Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο.

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson

Ηθοποιοί : Wood Harris, Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Regina Hall, Sean Penn

Δείτε το trailer :

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό - Φοιτητικό- Ανέργων - Πολυτέκνων - ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα της ταινίας: