Αγρίνιο: Μια ιδιαίτερη βραδιά στο Καλλιτεχνοχώρι - «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα» από την Cue 29

Μια ιδιαίτερη βραδιά στο Καλλιτεχνοχώρι, με μεγάλη συμμετοχή κοινού στην σκηνική ανάγνωση «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα», της εφηβικής ομάδας Cue 29 που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Με μεγάλη συμμετοχή και ζεστή ανταπόκριση του κοινού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στο Καλλιτεχνοχώρι (Κακαβιά 29, Αγρίνιο), η σκηνική ανάγνωση «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα», ελεύθερα εμπνευσμένη από το έργο του Μαρκ Χάντον.

Η εφηβική ομάδα Cue 29 παρουσίασε την ιστορία του Κρίστοφερ, ενός εφήβου στο φάσμα του αυτισμού, που μπροστά σε ένα μυστηριώδες συμβάν αναζητά την αλήθεια και ξαναβρίσκει την ισορροπία στην οικογένειά του. Το κοινό παρακολούθησε τα κεντρικά θέματα: αλήθεια–ψέμα, φόβος–θάρρος, διαφορετικότητα–αποδοχή, καθώς και το πώς η οικογενειακή εμπιστοσύνη μπορεί να χτιστεί από την αρχή.

Το ιδιαίτερο της βραδιάς ήταν, πάνω απ’ όλα, τα ίδια τα παιδιά: η συγκέντρωση, η γενναιότητα και η τρυφερότητα με την οποία στάθηκαν στη σκηνή.

Η μικρογραφία πόλης —χειροποίητη κατασκευή της εφηβικής ομάδας (επιμέλεια: Αγγελική Μπίρκου)— βοήθησε να αποδοθεί με ευαισθησία ο «χαρτογραφημένος» κόσμος του Κρίστοφερ, δίνοντας σημάδια και σημεία αναφοράς στη σκηνική δράση.

Τη ζωντανή μουσική συνόδευσε ο Γιώργος Παπαλάμπρος (κιθάρα).

Φωτισμοί: Παναγιώτης Αυγέρης.

Στη σκηνή ανέβηκαν: Δημήτρης Λούκας, Αγγελική Μπίρκου, Οδυσσέας Γκούβας, Γεωργία Μηλιώνη, Κωνσταντίνα Καγιά, Γιώργος Παπαλάμπρος.

Σκηνοθετική καθοδήγηση & μουσική επιμέλεια: Μαίρη Τσιρώνη.

Ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Εύη Βασιλείου για τη βιντεοσκόπηση της παράστασης και στον Δημήτρη Κοΐνη για τη στήριξη και τη βοήθειά του.

Το Καλλιτεχνοχώρι ευχαριστεί θερμά όλους όσοι γέμισαν τον χώρο και στήριξαν την προσπάθεια των εφήβων.

