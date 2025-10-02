Αγρίνιο: Μία γιορτή αφιερωμένη στους παππούδες και τις γιαγιάδες στο 4ο Δημοτικό

Με μια ξεχωριστή γιορτή τίμησαν στο Αγρίνιο τους παππούδες και τις γιαγιάδες, οι μαθητές στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, Τασούλη Κων/να αναφέρει:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, στις 1 Οκτωβρίου, οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου πραγματοποίησαν μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στους αγαπημένους μας παππούδες και γιαγιάδες. Η εκδήλωση, που ξεκίνησε πέρυσι και πλέον αποτελεί θεσμό για το σχολείο μας, ήταν μια ελάχιστη απόδοση τιμής στα πρόσωπα που με την εμπειρία και τη σοφία τους, με την τρυφερότητα και την αγάπη τους, αποτελούν πολύτιμους συνοδοιπόρους των παιδιών μας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν χαρίζουν μόνο τη διπλή τους αγάπη, αλλά στηρίζουν με ανιδιοτέλεια κάθε οικογένεια, προσφέροντας χρόνο, φροντίδα και πολύτιμες αξίες.

Οι μαθητές, με πολλή αγάπη, ετοίμασαν ποιήματα και τραγούδια, πήραν συνεντεύξεις από τους παππούδες τους για τα παιδικά τους χρόνια, τις συνήθειες και τα συναισθήματά τους και μοιράστηκαν στιγμές συγκίνησης και χαράς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με φωτογραφήσεις σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την απονομή συμβολικών βραβείων «Καλύτερου Παππού και Καλύτερης Γιαγιάς», την προσφορά κουλουριών που έφτιαξαν οι ίδιοι οι μαθητές και έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό με τραγούδι και βίντεο, με την ευχή να ξανασυναντηθούν σύντομα όλοι μαζί στον χώρο του σχολείου.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί για την εκδήλωση ήταν οι Κιούση Μαρία, Τριάντη Σπυριδούλα, Πυρπίρη Χαρίκλεια και Χριστοδούλου Παναγιώτα. Eυχαριστούμε την εικαστικό του σχολείου, Μπρούσαλη Βασιλική, για τη συμβολή της στη διαμόρφωση του χώρου.

Δείτε φωτογραφίες: