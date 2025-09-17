Αγρίνιο: Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στην Τερτσέτη λόγω των έργων για το φυσικό αέριο

Στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και των δικαστηρίων στο Αγρίνιο βρίσκονται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη έργα για το φυσικό αέριο. 
Για την κατασκευή του δικτύου, η οδός Τερτσέτη έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο και η οδηγοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μετ΄εμποδίων.

Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες των εργασιών έχει απαγορευθεί η  κίνηση σε ένα τμήμα του δρόμου αλλά οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς το πλάτος του έχει μειωθεί οπότε η αναμονή είναι αναπόφευκτη.

Ετικέτες: Αγρίνιο, Έργα, ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΡΤΣΕΤΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

