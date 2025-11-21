Αγρίνιο: Μέρα μεσημέρι απόπειρα διάρρηξης σε πολυκατοικία στην Γρίβα

Αναστάτωση και φόβος προκλήθηκε στο Αγρίνιο, με απόπειρα διάρρηξης σε πολυκατοικία στην οδό Γρίβα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21.11.25), λίγο μετά τις 11:00 π.μ. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο sinidisi.gr, άγνωστοι δράστες εισήλθαν στην πολυκατοικία, επιχειρώντας να διαρρήξουν διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, ενώ η ένοικος απουσίαζε από την οικία της.

Οι δράστες έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να διαρρήξουν και διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Ηλικιωμένη γυναίκα που άκουσε τον θόρυβο και αντιλήφθηκε την παρουσία των δραστών, κάλεσε την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ασφάλεια κατάφερε τη σύλληψη ενός δράστη.