Αγρίνιο - Μελόεσσα: Aνοίγει και φέτος τις πόρτες της για μικρούς και μεγάλους μουσικούς

Νέα σεζόν – νέα ξεκινήματα για την Μελόεσσα στο Αγρίνιο που και φέτος ανοίγει τις πόρτες της για μικρούς και μεγάλους μουσικούς

Η ανάρτηση στη σελίδα στο facebook αναφέρει:

Η Μελόεσσα είναι ένα μουσικό εργαστήρι που γεννήθηκε από την αγάπη για τη μουσική και τον άνθρωπο. Εδώ συναντιούνται μικροί και μεγάλοι για να τραγουδήσουν, να αυτοσχεδιάσουν, να κινηθούν και να μοιραστούν τη χαρά της δημιουργίας.

Στη σχολή μας λειτουργούν:

• Χορωδίες (παιδική, εφηβική, ενηλίκων & παραδοσιακή)

• Τμήματα φωνητικής και ορθοφωνίας για κλασικό, σύγχρονο, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι

• Εργαστήριο Λαϊκής ορχήστρας

• Βυζαντινή μουσική & ψαλτική προπαιδεία

• Μουσικοπαιδαγωγικό Τμήμα

• Τμήματα προετοιμασίας εισαγωγής σε Μουσικά Σχολεία και Τμήματα Μουσικών Σπουδών

"Η Μελόεσσα γεννήθηκε από το όραμα του Andreas Foukas να δημιουργήσει έναν χώρο όπου η μουσική ενώνει, εμπνέει και δίνει φωνή σε όλους. Σήμερα, ως μαέστρος και μουσικολόγος, συνεχίζει να οδηγεί τη χορωδία και τα μουσικά τμήματα με πάθος και αφοσίωση.

Στην καλλιτεχνική διεύθυνση συμπράττει η Marilena Efstratiou, φοιτήτρια του τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και καθηγήτρια ανώτερων θεωρητικών, ενισχύοντας το πάθος για τη μουσική σε κάθε χορωδία και τμήμα ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και τη διαχείριση των social media.

Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μουσικής οικογένειας, όπου η φωνή του καθενός έχει θέση.

Μείνετε συντονισμένοι για νέα, δράσεις και εκδηλώσεις!"