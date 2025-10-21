Αγρίνιο: Μεγάλη συμμετοχή και πλήθος δράσεων προς τιμήν του Αγίου Αρτεμίου

Με πλήθος δράσεων και μεγάλη συμμετοχή η τοπική διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών τίμησε στο Αγρίνιο τον Προστάτη Άγιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση:

Την Παρασκευή 17 Οκτώβρη από κοινού με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου διοργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου. Οι αστυνομικοί για μία ακόμα φορά έδωσαν το παρόν σε αυτό το ιερό καθήκον δίνοντας δώρο ζωής για όσους το εχουν ανάγκη.

Την Κυριακή 19 Οκτώβρη και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Πλήθος κόσμου, αστυνομικοί και πολίτες μας τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ των οποίων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτ/νίας κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικού ελέγχου κ. Κατσακιώρης Νίκος, Οι Αντιδήμαρχοι Αγρινίου κ. Φαρμάκης Ιωάννης, κ. Μαρνέζος Παναγιώτης, ο εκπρόσωπος του βουλευτή Αιτ/νίας κ. Παπαθανάση Αθανασίου κ. Πλιάτσικας Παναγιώτης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Φεύγας Βασίλης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου κ. Τσούνης Δημήτρης με τον Γενικό Γραμματέα κ. Αυδή Χρήστο, ο Πρόεδρος της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, μέλος του παγκόσμιου και του Ελληνικού συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Παργινός Χρήστος.

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας παρευρέθηκαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ταξίαρχος κ. Γαλαζούλας Δημήτρης με τους Διευθυντές κ. Παπαγρίβα Κοσμά και κ. Νταλαπέρα Θεόδωρο, ο Διοικητής της Υ.Δ.Ε.Ε. Αγρινίου κ. Γρηγορόπουλος Δημήτριος, ο Διοικητής του Α.Τ Αγρινίου κ. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος , ο Διοικητής της Άμεσης Δράσης Αγρινίου κ. Καραΐσκος Ηλίας, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου κ. Αντωνίου Αλέξιος, ο αναπληρωτής Διοικητής του Τ.Μ.Δ. Αγρινίου κ. Ξηροκώστας Ευάγγελος, πλήθος αξιωματικών και αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης.

Την ίδια μέρα μετά τον εσπερινό στις 18:00 πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου «Άγιος Αρτέμιος». Ένας αγώνας διαφορετικός από τους άλλους αγώνες δρόμου, ένας αγώνας γιορτή που έλαβε χώρα για 12 η φορά και αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη μας. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου και τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συνεργασία πολλών φορέων και επιχειρήσεων της περιοχής μας και η υποστήριξή τους για μια ακόμη φορά συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία του. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και στις δύο διαδρομές του αγώνα και παρά τις προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ο προστάτης μας Άγιος Αρτέμιος δεν επέτρεψε αυτά να εκδηλωθούν.

Στον αγώνα των 5χλμ πρώτευσαν

Στους άνδρες:

ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στις γυναίκες πρώτευσαν:

ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΤΖΟΒΑΝΑ

Πρώτος αστυνομικός ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ από την ΙΡΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Πρώτη αστυνομικός η ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ από την ΙΡΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Δήμο Αγρινίου και τον Αντιδήμαρχο παιδείας και αθλητισμού κ Ζαρκαβέλη Χρήστο για την συνεργασία. Το Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Την ακτίνα εθελοντισμού του δήμου Αγρινίου και τις υπεύθυνες κυρίες Γουργολίτσα Βούλα και Αβράμπου Δήμητρα όπως και όλους τους εθελοντές για την βοήθεια που μας πρόσφεραν. Την Λέσχη μοτοσικλετιστών Αγρινίου για την συμβολή τους στην διαδρομή του αγώνα.

Όλους τους συναδέλφους αστυνομικούς της τροχαίας και άλλους που διατέθηκαν στα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα μας. Τον ηχολήπτη μας Ορέστη Μαλαισιάδα για την κάλυψη και του εσπερινού και του αγώνα δρόμου. Τους Βιντεολήπτες και φωτογράφους του αγώνα μας κ. Καρδαρά Γεώργιο, κ. Κωσταρέλο Βασίλειο, κ Πανταζόπουλο Γεώργιο και κ. Μάτη Κωνσταντίνο. Όλους τους χορηγούς μας που χωρίς την βοήθειά τους ο αγώνας μας δεν θα μπορούσε να γίνει τόσο μεγάλος και τόσο καλός. Όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε έντυπα και ηλεκτρονικά όπως και την τηλεόραση του Αχελώου για το πλήρες ρεπορτάζ και την κάλυψη των εκδηλώσεών μας. Όλους όσους ήρθαν να συμμετέχουν στον αγώνα μας και ιδιαίτερα όσους ήρθαν από μακριά. Υπήρξαν συμμετοχές από Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα, Πάτρα, Αθήνα, Μεσολόγγι, και πολλές άλλες περιοχές. Το ραντεβού δόθηκε για του χρόνου τον Οκτώβριο του 2026 στον 13 ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος». Θα σας περιμένουμε για μια ακόμη καλύτερη εμπειρία.

Η αυλαία έκλεισε την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου με την συμμετοχή μας στην επίσημη δοξολογία που πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Δ.Α. Ακαρνανίας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο παρουσία όλων των αρχών της πόλης μας.

Όλες οι δράσεις μας πέραν τις τιμής στον προστάτη Άγιο της Ελληνικής Αστυνομίας , σκοπό έχουν να φέρουν την κοινωνία κοντά στην αστυνομία και να δημιουργήσουν θετική εικόνα για την αστυνομία και το σημαντικό έργο που επιτελεί. Ευχόμαστε σε όλους ο Άγιος Αρτέμιος να πρεσβεύει υπέρ ημών.

Δείτε φωτογραφίες: