Αγρίνιο: Μεγάλη επιτυχία στο 51ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Ραντεβού και αύριο με πλούσιο πρόγραμμα

Ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 05.09.25 το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο προαύλιο του Παπαστρατείου Γυμνασίου στο Αγρίνιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ (Σάββατο 06.09.25).

Το κεντρικό σύνθημα του φετινού φεστιβάλ είναι: «ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!»

Η αρχή του φεστιβάλ έγινε με τον χαιρετισμό του Ανδρέα Ζάγκα, μέλους του Γραφείου του ΣΠ Δυτικής Ελλάδας και γραμματέας ΤΑ Αιτωλοακαρνανίας της ΚΝΕ.

Αμέσως μετά το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίστηκε με το προγραμματισμένο μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Ποιος τη ζωή μου», σε επιμέλεια του Ανδρέα Φούκα, με 9μελής ορχήστρα, που αποτελείται από τους: Νεκτάριο Αποστολιώτη, Πόπη Αργυροπούλου, Μαριλένα Ευστρατίου, Γιώργο Καρακώστα, Χριστίνα Κορκοντζέλου, Κάρπο Κουτσούμπα, Αλέκο Στασινό, Κώστα Φραγκάκη.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν 26 τραγουδιστές από την περιοχή μας!



Συγκεκριμένα ο Σωτήρης Γκεβεντζές, η Ευγενία Γρέντζελου, ο Θωμάς Γκουρνέλος, η Μαριλένα Ευστρατίου, η Ευαγγελία Ιωάννου, η Δήμητρα Καψάλη, η Ιωάννα Κολοβάκη, ο Θοδωρής Κόντος, ο Βασίλης Κοτρώτσος, η Κατερίνα Κουτσουπιά, ο Aδάμ Κουτσουπιάς, ι Ντίνος Λέρης, η Λιάνα Μπαγιώργου, η Αναστασία Μπίττα, ο Ιωάννης Μπίττας, ο Γιάννης Πανουκλιάς, ο Χρήστος Παντούλας, ο Βασίλης Παπαδογιώργος, η Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου, η Λένα Σαββίδου, ο Δημήτρης Σαρρής, ο Ανδρέας Σελιμάς, η Γεωργία Τριανταφύλλου, η Ντόρα Τσίτου, ο Ανδρέας Φούκας και ο Νίκος Φρίντζος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου 06.09.25

Τη δεύτερη ημέρα, το Σάββατο 06.09, η αρχή θα γίνει με τη διεξαγωγή αντιπολεμικού δρώμενου από μαθητές, με θέμα τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Κεντρικός ομιλητής του Φεστιβάλ θα είναι το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Θοδωρής Χιώνης, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, σε επιμέλεια του Θύμιου Παπαδόπουλου, στο οποίο συμμετέχει Κώστας Θωμαΐδης, η Πολυξένη Καράκογλου, ο Γιώργος Μεράντζας, ενώ το πρόγραμμα έχει και λαϊκό-παραδοσιακό γλέντι, με τους Aδάμ Κουτσουπιά (κιθάρα-τραγούδι), Ηλία Στεφανίδη (μπουζούκι-τραγούδι), Θωμά Γκουρνέλο (πιάνο-τραγούδι), Χριστίνα Τσουραπούλη (τραγούδι), Άγγελο Σταθόπουλο (κλαρίνο) και Ανδρέα Βλαχογιάννη (τύμπανα).

Στο χώρο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ξεναγηθούν στην έκθεση του φεστιβάλ με τίτλο: «Η πράσινη ανάπτυξη» καταστρέφει τη ζωή μας. Η διέξοδος στον αγώνα με το ΚΚΕ, για το σοσιαλισμό», ενώ θα λειτουργούν στέκι μαθητών, στέκι του «Κόκκινου αερόστατου» και παιδότοπος για τους μικρούς φίλους, όπως και βιβλιοπωλείο των εκδόσεων της «Σύγχρονη Εποχή», με μεγάλες εκπτώσεις σε νέες και παλιές εκδόσεις.

