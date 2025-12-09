Αγρίνιο: Μεγάλη χριστουγεννιάτικη εθελοντική αιμοδοσία – Δίνοντας μαθήματα αγάπης

Μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο στις 12 Δεκεμβρίου 2025, αφιερωμένη στα παιδιά της «ΦΛΟΓΑΣ» και στους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου:

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν… Ας Δείξουμε έμπρακτα την Αγάπη μας!!!

Ο Δήμος Αγρινίου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Παραμύθι από Ζάχαρη», συνδιοργανώνουν με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλ/νίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου (Τμήμα Αιμοδοσίας) εθελοντική αιμοδοσία, δίνοντας μαθήματα Αγάπης & Αλληλεγγύης!!!

Η Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 από τις 8.30π.μ. μέχρι 2.30μ.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου και είναι αφιερωμένη στα παιδιά της «ΦΛΟΓΑΣ» και στους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία.

Στην Αιμοδοσία Συμμετέχει:

Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Ατωλ/νίας

Καλούμε όλους τους συνανθρώπους μας να δείξουν έμπρακτα την Αγάπη τους προσφέροντας ΑΙΜΑ – «Δώρο Ζωής».

Παρακαλούνται οι εθελοντές να έχουν μαζί τους ταυτότητα και ΑΜΚΑ. Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς μας:

ΔΟΥΚΑS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου

FIRMA ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Καλές γιορτές με υγεία σε όλους!

Η αφίσα: