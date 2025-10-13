Αγρίνιο: Με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου η πρώτη Αγιολογική διάλεξη - Αφιερωμένη στον Άγιο Σωφρόνιο του Έσσεξ

Αφιερωμένη στον Άγιο Σωφρόνιο του Έσσεξ ήταν η πρώτη για φέτος αγιολογική διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεο το απόγευμα της Δευτέρας (13.10.25).

Η αγιολογική αυτή σύναξη ήταν η πρώτη μετά από ένα επιτυχημένο κύκλο αγιολογικών συνάξεων που πραγματοποιήθηκαν στην Μητρόπολη του Αγρινίου (στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής - Παναγία), μέχρι και τον Μάιο και ήταν αφιερωμένες όλες σε νεοφανείς Αγίους της εποχής μας.

Εκλεκτοί ομιλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας είχαν παρουσιάσει διάφορα αγιασμένα πρόσωπα της Εκκλησίας, με τα οποία οι περισσότεροι εξ αυτών συνυπήρξαν και μαθήτευσαν κοντά τους ή τα μελέτησαν σε μεγάλο βαθμό.

Σκοπός των συνάξεων αυτών ήταν και είναι (και στον δεύτερο κύκλο που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 13.10.25) ο κόσμος να μπορέσει, παρακολουθώντας τες, να αντλήσει διδάγματα ζωής από τους νέους Αγίους της Εκκλησίας που έζησαν ανάμεσά μας.

Αξίζει να τονίσουμε ότι πριν της διάλεξη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου προηγήθηκε η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα του Αγίου Σωφρονίου, στην οποία χοροστάτησε ο ίδιος ο Μητροπολίτης Ιερόθεος.

Στην Αγιολογική διάλεξη, αλλά και Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα, βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός.

Το ετήσιο πρόγραμμα των συνάξεων είναι το ακόλουθο:

Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος.

Όσιος Χριστοφόρος Παπουλάκος

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Όσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος.

Όσιος Άνθιμος της Χίου

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Καββαδίας, Δρ. Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλητής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αντίπας Νικηταράς, πρώην Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου.

Οσία Γαβριηλία της Λέρου

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 – Ώρα 18:00’

Ομιλήτρια: Οσιολογιωτάτη Γερόντισσα Φιλοθέη, Καθηγουμένη Ιεράς Μονής Παναγίας Βρυούλων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.