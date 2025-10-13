Αγρίνιο: Με τον Μητροπολίτη Ιερόθεο η Αγιολογική Διάλεξη για τον Άγιο Σωφρόνιο του Έσσεξ

Στο Αγρίνιο ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ως ομιλητής στην Αγιολογική Διάλεξη για τον Άγιο Σωφρόνιο του Έσσεξ στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

Η ανακοίνωση:

Με ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο θα πραγματοποιηθεί η Α’ Αγιολογική Διάλεξη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 6:00΄ το απόγευμα.

Η Διάλεξη θα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Σωφρόνιο του Έσσεξ, τον Ησυχαστή και Θεολόγο.

Θα προηγηθεί η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος του Αγίου Σωφρονίου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου.

Σκοπός των συνάξεων αυτών είναι να αντληθούν διδάγματα ζωής από τους νέους Αγίους της Εκκλησίας μας που έζησαν ανάμεσά μας και μας δείχνουν τον δρόμο και την πορεία και για την δική μας αγιότητα.

