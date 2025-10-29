Αγρίνιο: Με «το φιλί της γυναίκας αράχνης» και «μετανιώνοντας για σένα» η νέα κινηματογραφική εβδομάδα στον «Άνεσις»

Με τις ταινίες «Το φιλί της γυναίκας αράχνης» και «Μετανιώνοντας για σένα» ξεκινά στο Αγρίνιο, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις».

Στην ταινία «Το φιλί της γυναίκας αράχνης», ο Μπιλ Κόντον μεταφέρει φιλόδοξα στο σινεμά το ομότιτλο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ σε μια ταυτόχρονα συγκινητική αλλά και άνισα διχοτομημένη ταινία, που ταλανίζεται ανάμεσα στις «φανταστικές» προθέσεις της και την πραγματική καρδιά της.

Η ταινία θα προβάλλεται στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» από την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Ο Βαλεντίν και ο Μολίνα μοιράζονται το ίδιο κελί και δημιουργούν έναν απρόσμενο δεσμό, καθώς ο Μολίνα αφηγείται την πλοκή ενός μιούζικαλ με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του ντίβα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Bill Condon

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Diego Luna, Tonatiuh ., Bruno Bichir, Josefina Scaglione, Aline Mayagoitia, Jennifer Lopez

Δείτε το τρέιλερ :

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό – Φοιτητικό- Ανέργων – Πολυτέκνων – ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα της ταινίας:

Παράλληλα, η ρομαντική δραματική ταινία «Μετανιώνοντας για σένα», αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης, αντοχής και αυτοανακάλυψης μετά από μια τραγωδία.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Colleen Hoover, η ταινία «ΜΕΤΑΝΙΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» μάς συστήνει τη Morgan Grant (Allison Williams) και την κόρη της Clara (Mckenna Grace), οι οποίες καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, να επαναπροσδιορίσουν την αγάπη και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη.

Μία ταινία που αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης, αντοχής και αυτοανακάλυψης μετά από μια τραγωδία, με πρωταγωνιστές τους Dave Franco και Mason Thames.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Josh Boone

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Scott Eastwood, Mason Thames, Allison Williams, Mckenna Grace, Willa Fitzgerald

Δείτε το τρέιλερ

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

Κανονικό 6€

Μαθητικό – Φοιτητικό- Ανέργων – Πολυτέκνων – ΑμεΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα: