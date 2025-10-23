Αγρίνιο: Με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας υλοποιήθηκε το 1ο Youth Festival

Με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας υλοποιήθηκε με επιτυχία το 1ο Youth Festival Δήμου Αγρινίου, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την έκθεση προβολής επιχειρήσεων, παραγωγών και πολιτιστικών συλλόγων.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, μετά από πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Αγρινίου, συμμετείχε ως συνδιοργανωτής του 1ου YOUTH FESTIVAL Δήμου Αγρινίου, αναλαμβάνοντας και οργανώνοντας εξ ολοκλήρου την έκθεση προβολής επιχειρήσεων, παραγωγών και πολιτιστικών συλλόγων.

Με τον τρόπο αυτό, το Επιμελητήριο στήριξε ενεργά τη δικτύωση και τη συμμετοχή στα δρώμενα των δύο ημερών, μέσα από:

επικοινωνιακές δράσεις στα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει,

αποστολή προσκλήσεων στα μέλη του,

συνεργασία με χορηγούς για την υποστήριξη της διοργάνωσης,

επικοινωνία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σωματεία και κλαδικούς συλλόγους,

συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και συντονισμού της δράσης, διαθέτοντας υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους πόρους.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τις επιχειρήσεις–μέλη του, τους παραγωγούς, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και τους πολιτιστικούς συλλόγους για τη συμμετοχή τους, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ονομαστικά συμμετείχαν:

Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου «Η Πρόοδος» Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μεγάλης Χώρας «Το Ζαπάντι» Ξενάκη Άννα του Γεωργίου – Βιολογικό Αγρόκτημα Βέργα Σιαδήμας Δημήτριος του Γεωργίου – Βιολογικός Ελαιώνας, Αγρόκτημα Σιαδήμα – Ελαιόλαδο «Αθηνά» Νταβέλη Ιωάννα του Σταύρου – «Το Λουκουμάκι Αγρινίου» Αφοί Στέφου & ΣΙΑ Ε.Ε. – Αυγοτάραχο Στέφος Κουτέρης – Agrinio Cookies – Αγρινιώτικο Μπακλαβαδάκι Πρεβέντζας Ευθύμιος – Olive Queen Ειρήνη Λάμπρη – Παραγωγός μελιού & καλλυντικών Αγροτικός Συνεταιρισμός «Αρχαία Ωλένεια» – Ομάδα Παραγωγών Ελιάς Καλαμών Οικογένεια Αλεξάκη Ο.Ε. – Τυροκομικά Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών