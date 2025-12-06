Αγρίνιο: Με τα τρακτέρ στην Ιόνια Οδό οι αγρότες – Με δυναμική συμμετοχή έκλεισαν τα διόδια στο Αγγελόκαστρο

Έκλεισαν, υπό βροχή, τα διόδια του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που έδωσαν δυναμικό «παρών» στην προγραμματισμένη τους κινητοποίηση, μια από τις μαζικότερες των τελευταίων χρόνων.

Μεγάλη η συμμετοχή στην αγροτική κινητοποίηση τόσο από το Αγρίνιο όσο και την ευρύτερη περιοχή το μεσημέρι του Σαββάτου (6.12.25).

Με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν στην Ιόνια Οδό και έκλεισαν τα διόδια του Αγγελοκάστρου, βλέποντας τη δυναμική αντίδραση ως μονόδρομο για την αντιμετώπιση των οξυμένων τους προβλημάτων.

«Δίνουμε μάχη επιβίωσης, δίνουμε αγώνα που αφορά όλους όσους πνίγει η ακρίβεια και δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά που εμείς παράγουμε στο χωράφι ενώ τα πουλάμε τσάμπα, όλους όσους δεν τα βγάζουν πέρα όπως εμείς!», ανέφερε στο κάλεσμα συμμετοχής η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας.

Δείτε φωτογραφίες και video:







