Αγρίνιο: Με συνθήματα και πυροτεχνήματα υποδέχτηκαν την ΑΕΚ οι Αγρινιώτες οπαδοί

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου οι Αγρινιώτες οπαδοί υποδέχτηκαν την ΑΕΚ, στο Αγρίνιο, στο ξενοδοχείο όπου η ομάδα θα διανυκτερεύσει για τον αυριανό αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν από νωρίς στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου στην εθνική οδό περιμένοντας να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες.

Φωνάζοντας συνθήματα και ρίχνοντας πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα όταν το λεωφορείο πλησίαζε στο ξενοδοχείο με μικρούς και μεγάλους να εμψυχώνουν την ομάδα για το αυριανό παιχνίδι.

 

