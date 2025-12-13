Αγρίνιο: Με παιδικές φωνές η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία εργατικών κατοικιών Ρηγανά

Σε μια ζεστή και άκρως εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία των εργατικών κατοικιών Ρηγανά, το απόγευμα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου 2025.

Την λαμπρή εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Κατοίκων Ενορίας Αγίου Αντωνίου και Περιοχής Ρηγανά. Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν την πλατεία, γεμίζοντάς την με χαμόγελα, και παιδικές φωνές. Η μουσική έδινε τον ρυθμό της γιορτής, δημιουργώντας ένα ζεστό και χαρούμενο σκηνικό, ενώ τα παιδιά έτρεχαν και έπαιζαν γύρω από το στολισμένο δέντρο, ζώντας τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Οι κυρίες του Συλλόγου φρόντισαν να φιλέψουν τον κόσμο με σπιτικά γλυκίσματα, ενώ δεν έλειπαν τα ζεστά ροφήματα, με ζεστό κρασί και ζεστή σοκολάτα να προσφέρονται στον κόσμο, απογειώνοντας την εορταστική εμπειρία.

Χαιρετισμό κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Θύμιος Κόσσυφας, ο οποίος ανέφερε:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την παρουσία σας εδώ απόψε και όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο εκδηλώσεων, ξεχωριστό χαιρετισμό στους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής που είναι απόψε εδώ μαζί μας, τους αντιδημάρχους, την κ. Μπόκα, τον κ. Φαρμάκη και τον κ. Μαρνέζο. Θα μαζευτούν εδώ τα παιδάκια της παρέας μας, θα πάμε προς το χριστουγεννιάτικο δέντρο όλοι μαζί. Τα παιδάκια θα πουν την αντίστροφη μέτρηση για να γίνει η διαδικασία, το άναμμα του δέντρου και γενικότερα της πλατείας μας».

Στη συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός της αντιδημάρχου Αγρινίου, κ. Γεωργίας Μπόκας, η οποία σημείωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή συμμετέχουμε στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Ενορία του Αγίου Αντωνίου, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη των ημερών της αγάπης, της αλληλεγγύης και της καλοσύνης. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές, την αγάπη και την στήριξη του Δημάρχου μας, Γιώργου Παπαναστασίου και να ευχηθούμε όλοι το Φως, το Άγιο Φως να φωτίσει τις καρδιές και τις ψυχές μας μόνο με αγάπη και καλοσύνη. Καλές γιορτές σε όλους».

Η στιγμή που όλοι περίμεναν ήρθε όταν ο πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τα παιδιά κοντά του για την καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση. Μετρώντας όλοι μαζί δυνατά, το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωταγωγήθηκε, σκορπίζοντας χειροκροτήματα και συγκίνηση στην πλατεία.

Μια όμορφη γιορτή, γεμάτη ζεστασιά, που έφερε την τοπική κοινότητα ακόμη πιο κοντά και έδωσε το σύνθημα για τις γιορτινές ημέρες που έρχονται.

