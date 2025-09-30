Αγρίνιο: Με μεγάλη επιτυχία στο ΔΑΚ οι 4οι Παιδικοί Αγώνες Στίβου "Run & Smile"

Με απόλυτη επιτυχία και σε κλίμα γιορτής πραγματοποιήθηκαν οι 4οι Παιδικοί Αγώνες Στίβου « Run & Smile» -Τρέχω και χαμογελώ για καλό σκοπό – το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου , στο ΔΑΚ Αγρινίου ¨Μιχάλης Κούσης».

Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στα παιδιά με καρκίνο και στο σύλλογο «Φλόγα» που προσφέρει σημαντικό έργο με αγάπη και στήριξη.

Δεκάδες μικροί αθλητές από σωματεία της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας και Θεσπρωτίας, , αγωνίστηκαν , διασκέδασαν, προσφέροντας σε γονείς και θεατές μοναδικές στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας. Το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους!

Οι αγώνες στίβου εξελίχθηκαν σε μια μεγάλη γιορτή, με το κοινό να χειροκροτεί κάθε προσπάθεια, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, στέλνοντας το μήνυμα πως ο αθλητισμός είναι χαρά, συνεργασία και φιλία.

Ευχαριστούμε θερμά τα σωματεία , τους προπονητές, τους εθελοντές και τους χορηγούς που στήριξαν αυτή τη μοναδική ημέρα. Μα πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε τα παιδιά που με τον ενθουσιασμό και την ενέργειά τους μας θύμισαν γιατί αγαπάμε τον αθλητισμό!
Ραντεβού στους επόμενους αγώνες – μέχρι τότε, συνεχίζουμε να τρέχουμε, να παίζουμε και να χαμογελάμε!

30 Σεπ 2025

Ετικέτες: RUN&SMILE, ΔΑΚ Αγρινίου, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

