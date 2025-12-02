Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
Αγρίνιο: Με λαμπρότητα η υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της Τρυπητής στον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας

Το απόγευμα της Τρίτης (02.12.25) στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή της Ιεράς εικόνας της Παναγίας της Τρυπητής, από το Αίγιο.

Η υποδοχή έγινε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνό, ενώ την εικόνα κόμισε στην πόλη ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιάλειας κ.κ. Ιερώνυμος, ενώ μετά την υποδοχή ακολούθησε Δοξολογία και Αρχιερατικός Εσπερινός.

Αξίζει να τονίσουμε ότι απόψε (Τρίτη 02.12.25) στις 20.30 θα τελεστεί η Ακολουθία του Μικρού Απόδειπνου.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του Ιερού εικονίσματος και στο πλαίσιο του εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας και του Οσίου Πατρός Ιωάννη του Δαμασκηνού, ο ναός της Αγίας Βαρβάρας θα είναι καθημερινά ανοικτός από τις 07.00 το πρωί έως και τις 10.00 το βράδυ. Η εικόνα θα αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης 09.12 στις 11.00.

Δείτε φωτογραφίες:

\ \ \ \

Αναλυτικά το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων για τις υπόλοιπες ημέρες:

Τετάρτη 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:00 π.μ.: Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία
12:00 π.μ.: Ιερό Ευχέλαιο
6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ

Πέμπτη 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ
05:00 μ.μ.: Ἀκολουθία Μεθέορτου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν
08:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

Παρασκευή 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
12:00 μ.μ.: Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
9:00 μ.μ. – 1:00 π.μ.: Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού

Σάββατο 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
05:00 μ.μ.: Ἀκολουθία Αναστασίμου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Αγίαν Βαρβάραν
08:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικρού Ἀποδείπνου

Κυριακή 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:00 π.μ.: Ὄρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία – Αγιασμός και Λιτάνευση της
Ιεράς Εικόνος πέριξ του Ιερού Ναού
05:00 μ.μ.: Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ
08:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικρού Ἀποδείπνου

Δευτέρα 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
12:00 μ.μ.: Ἱερά Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
05:00 μ.μ.: Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ
05:30 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο
10:00 – 12:30 π.μ.: Βραδυνή Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης

ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
11:00 π.μ.: Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον και αναχώρηση της Ιεράς Εικόνος για την πόλη του Αιγίου

