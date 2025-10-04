Αγρίνιο: Με επιτυχία το ρεσιτάλ φλάουτου στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στο Παπαστράτειο Μέγαρο το ρεσιτάλ φλάουτου , μια εκδήλωση πολύ υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου που γέμισε την αίθουσα με μουσική και συγκίνηση.

Οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες, Νίκος Ζαφρανάς και Φανή Βαλταδώρου, χάρισαν στο κοινό μια εμπειρία που σπάνια συναντά κανείς στην πόλη μας, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να εμπνέει και να ενώνει.

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο πρόγραμμα «Ακούμε τους Νέους» του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος Κορίνθου και του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, για τη γόνιμη συνεργασία, την κυρία Πόπη Μαλαπάνη, υπεύθυνη του προγράμματος καθώς και την οικοδέσποινα της βραδιάς Έβελυν Τριανταφύλλου για την εξαιρετική της παρουσία και παρουσίαση.

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου συνεχίζει να στηρίζει τον πολιτισμό, δίνοντας βήμα στη νέα γενιά δημιουργών και φέρνοντας στο κοινό εκδηλώσεις που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα.