Αγρίνιο: Με επιτυχία το 3ο εναρκτήριο συνέδριο υπευθύνων ιερέων και στελεχών νεότητος της Μητρόπολης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 το 3ο Εναρκτήριο Συνέδριο Υπευθύνων Ιερέων και Στελεχών Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Αρχικά, τελέσθηκε η Ακολουθία του Αγιασμού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, ο οποίος στη συνέχεια, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στον θεσμό των Κατηχητικών Σχολείων και στην ανάγκη επιμορφώσεως των υπευθύνων ιερέων, των κατηχητών και όλων όσων ασχολούνται με τον ευαίσθητο αυτό ποιμαντικό τομέα της Εκκλησίας.

«Το Συνέδριο αυτό πραγματοποιείται στην έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους και με αφορμή την είσοδό μας στη νέα ιεραποστολική χρονιά. Είναι μία προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια, με σκοπό να βρεθούμε όλοι μαζί όσοι έχουμε επιφορτιστεί με την πολύ σημαντική διακονία της λειτουργίας των Κατηχητικών Σχολείων της τοπικής μας Εκκλησίας. Είναι ένας θεσμός που για χρόνια πολλά γαλούχησε γενεές γενεών. Μέσα στα Κατηχητικά Σχολεία ανδρώθηκαν πνευματικά παιδιά και νέοι, έλαβαν τα πρώτα σπέρματα της πίστεως στην ψυχή τους, καρποφόρησε μέσα τους η αγάπη για τον Χριστό, διδάχθηκαν τις αξίες του Ευαγγελίου και ταυτόχρονα την πίστη στα ιδανικά της πατρίδος μας και της φυλής μας.

Με την πάροδο του χρόνου, βέβαια και αυτός ο θεσμός πέρασε και περνάει κρίση. Οι αλλαγές που έχουν συμβεί στην κοινωνία μας, δυστυχώς έχουν επηρεάσει και το θεσμό των Κατηχητικών Σχολείων, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί και αμετακίνητοι στην προσπάθειά μας να διαπαιδαγωγήσουμε εν Χριστώ τους νέους μας. Αυτό είναι το καθήκον μας και η αποστολή μας. Αν πιστέψουμε, ότι δεν έχουμε τρόπο να μεταφέρουμε το φως του Χριστού στα νέα παιδιά, τότε ουσιαστικά έχουμε στερήσει από την Εκκλησία τα μελλοντικά στελέχη της, τους διαδόχους μας, τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν το έργο μας και τη δική μας προσπάθεια».

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, κληρικούς και λαϊκούς που θα αναλάβουν το ιερό έργο της κατήχησής στην τοπική μας Εκκλησία.

Στη συνέχεια παρουσίασε τον κεντρικό ομιλητή, Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνο, Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, λέγοντας ότι «είναι ένας εκλεκτός κληρικός, ο οποίος ανδρώθηκε πνευματικά μέσα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής, παρά τους πόδας του Μητροπολίτου Καλλινίκου. Υπηρέτησε την Μητρόπολη Πειραιώς, όπου μαζί με τον νυν Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο καθιέρωσαν πρωτοποριακές δράσεις που αφορούσαν τη νεότητα».

Ο π. Συμεών ανέπτυξε το θέμα: «Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος και η κατηχητική της διάσταση στη σύγχρονη μαρτυρία της αλήθειας». Ανέφερε ότι από όλες τις Οικουμενικές Συνόδους που πραγματοποιήθηκαν, η Α’ Οικουμενική Σύνοδος είναι αυτή που θυμόμαστε περισσότερο ήδη από τα μαθητικά μας χρόνια. Είναι αυτή η Σύνοδος που επικαλούμεθα περισσότερο, ίσως και να μελετούμε περισσότερο. Διότι, όπως φανερώνει και το όνομά της, είναι η Πρώτη, είναι Οικουμενική και είναι Σύνοδος.

Στις αρχές του 4ου αιώνα η Εκκλησία μόλις έχει βγει από τις κατακόμβες. Οι διωγμοί σταμάτησαν. Προέκυψε όμως νέος κίνδυνος, και μάλιστα πολλοί θα ισχυρισθούν κίνδυνος μεγαλύτερος από τους διωγμούς: Διότι πιο απειλητική και από τον μαρτυρικό θάνατο ακόμα, είναι η διαστρέβλωση της ορθής πίστης, που δεν έχει απλώς θεωρητικό ή ακαδημαϊκό χαρακτήρα, αλλά συνιστά προϋπόθεση σωτηρίας. Τελικά βέβαια το σχέδιο του Θεού αποδείχθηκε πολύ ανώτερο από τις συνθήκες, αφού και οι δύο πειρασμοί ανέδειξαν κορυφαίους Αγίους: οι διωγμοί ανέδειξαν τους Μάρτυρες και οι αιρέσεις ανέδειξαν τους Πατέρες της Εκκλησίας μας!

Ο εισηγητής τόνισε ότι με την Σύνοδο αυτή η Εκκλησία επιβεβαίωσε τον τρόπο συνοδικής εκφράσεως της εκκλησιαστικής συνειδήσεως, απαντώντας σε ουσιαστικά ερωτήματα και δίδοντας λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα. Το πνεύμα της Συνοδικότητας καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα στους αιώνες, είναι αυτό που αναγνωρίζει η γρηγορούσα Ορθόδοξη Εκκλησιαστική συνείδηση.

Στο δεύτερο μέρος της εισηγήσεώς του, ο π. Συμεών παρουσίασε τις κοινές συνισταμένες ανάμεσα στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο και την κατήχηση και εξήγησε γιατί μία σύναξη Ιερέων, Κατηχητών και Κατηχητριών αξίζει να ασχοληθεί μαζί της, εντοπίζοντας πέντε σημεία:

Η ουσία της Οικουμενικής Συνόδου ταυτίζεται απολύτως με την ουσία της κατηχήσεως, που είναι η αλήθεια, δηλ. ο ίδιος ο Χριστός: «εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14,6). Η κατάκτηση της αλήθειας του Χριστού, δηλ. του Ίδιου του Χριστού, δεν μπορεί παρά να είναι ο σκοπός της κατηχήσεως.

Η Οικουμενική Σύνοδος προετοιμάσθηκε κατάλληλα, δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυριών. Στην κατήχηση οφείλουμε να έχουμε παρόμοια αίσθηση της σπουδαιότητας του έργου που επιτελούμε. Η σύνταξη των πρώτων άρθρων του Συμβόλου της πίστεως, κατά βάσιν ενός σύντομου κειμένου βαπτιστήριου συμβόλου, το οποίο προσαρμόστηκε στα δεδομένα της αντιμετώπισης της αιρετικής αρειανικής διδασκαλίας. Σήμερα αποτελεί κορυφαίας σπουδαιότητος η διακονία της μετα-βαπτισματικής κατήχησης, κυρίως για τα παιδιά και τους εφήβους. Ο τρόπος αντιμετώπισης της αίρεσης (με βάση την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης) και των αιρετικών (με βάση την φιλανθρωπία της Εκκλησίας για εκείνους που μετανοούν). Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ηλεκτρονικής «επικοινωνίας», τα Στελέχη της Εκκλησίας καλούνται να δώσουν πειστική απάντηση στο ερώτημα των νέων σήμερα: «Είστε σίγουρος ότι υπάρχει μία θέση για μένα στην Εκκλησία;».

Ακολούθησε η δεύτερη εισήγηση της πρώτης συνεδρίας, με θέμα: «Δημιουργικό παιχνίδι: Γέφυρα χαράς και Κατήχησης», την οποία ανέπτυξε η Φιλόλογος κα Χριστίνα Τσουραπούλη.

Η δεύτερη συνεδρία περιλάμβανε δύο εισηγήσεις. Η εκπαιδευτικός κα Μαρία Μπλέτσα, ανέπτυξε το θέμα: «Γνωστικά και πρακτικά εργαλεία παιδαγωγικής για την υποστήριξη των κατηχητικών συνάξεων» και ο κ. Ιωάννης Καπαγερίδης, Προγραμματιστή Η/Υ παρουσίασε το θέμα: «Από τον Άμβωνα στο Cloud, η Εκκλησία στην εποχή της καινοτομίας».

Η τρίτη συνεδρία περιλάμβανε την εισήγηση με θέμα: «Η ορθόδοξη ανθρωπολογία στον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης» - Ενημέρωση για το Θ’ Συνέδριο Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος και Κατηχητών των Ιερών Μητροπόλεων, την οποία επιμελήθηκε ο Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καντάνης και την εισήγηση με θέμα: «Εκκλησία και Πολιτισμός. Εκκλησιαστική παράδοση και ελληνικός πολιτισμός», την οποία παρουσίασε ο κ. Χρήστος Ζήσης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτισμού «Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός».

Μεταξύ των συνεδριών διεξήχθη γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος, κατά τον οποίο οι εισηγητές απάντησαν στις ερωτήσεις που δέχθηκαν.

Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός ευχαρίστησε τους Εισηγητές και τους Συνέδρους για την παρουσία και την συμμετοχή τους και υπογράμμισε τον βαρύνοντα και σπουδαίο ρόλο, που αναλαμβάνουν οι Κατηχητές.

«Η κατήχηση είναι η συνέχιση του έργου του Χριστού. Γι’ αυτό μέσα στην κατήχηση θα πρέπει να παρουσιάσουμε, να αποκαλύψουμε, να γνωρίσουμε στα παιδιά τον Ιησού Χριστό. Τον Χριστό του Ευαγγελίου, της ορθοδόξου παραδόσεώς μας, τον Χριστό της αγάπης, της αλήθειας, της ειρήνης. Όχι ένα δικό μας κατασκεύασμα, μια δική μας επινόηση, αλλά τον Χριστό που είναι το Α και το Ω της ζωής μας, που πάντοτε μέσα στην Εκκλησία θα σαρκώνεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να μας προσφέρει ζωή και περισσόν ζωής.

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω, ότι η κατήχηση πραγματοποιείται με την ευλογία και την άδεια του Επισκόπου σας. Και έχετε και την ευχή μου και την ευλογία μου και την εμπιστοσύνη μου για να κάνετε το έργο αυτό. Θέλω, όμως, να αναλογιστείτε την ευθύνη που σας αναθέτω σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη που αναλαμβάνετε. Διότι στα πρόσωπά σας τα παιδιά μας θα δουν την Εκκλησία και το Χριστό. Χάρη σε εσάς θα αποκαλυφθεί ο Χριστός στη ζωή τους. Σας παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, τα παιδιά μας να γίνουν ενεργά και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας».

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ανάγκη να συνδέεται η κατήχηση με την μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, τονίζοντας ότι «κατήχηση χωρίς μυστηριακή και λατρευτική ζωή δεν υπάρχει και οφείλουμε να συνδέουμε την κατήχηση με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας».

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στους κινδύνους και τις προκλήσεις που μπορεί να υπάρξουν, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και επεσήμανε, ότι η Ιερά Μητρόπολη θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει το έργο των κατηχητών με τα σύγχρονα κατηχητικά βοηθήματα που τους διαθέτει και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης που θα πραγματοποιήσει μέσα στην νέα χρονιά.

Τέλος, έδωσε τις πατρικές ευχές του για την νέα κατηχητική χρονιά που ξεκινά, παρότρυνε τους Ιερείς να αναζητήσουν χώρους και συνεργασίες για την ευόδωση του έργου αυτού και ανακοίνωσε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Γραφείου Νεότητος μέχρι και το Άγιο Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την Ακολουθία της Χειροθεσίας των Κατηχητών και την επίδοση των διοριστηρίων εγγράφων σε όλους.