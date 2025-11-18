Αγρίνιο: Με επιτυχία το 16ο σεμινάριο παραδοσιακών χορών του Λαογραφικού Ομίλου της ΓΕΑ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο παραδοσιακών χορών που διοργάνωσε ο Λαογραφικός Όμιλος της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (Γ.Ε.Α), στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2025 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

Την πρώτη ημέρα οι εργασίες του σεμιναρίου ξεκίνησαν μέσα από μια εναλλασσόμενη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία ανά διδασκόμενη γεωγραφική ενότητα και αφού προηγήθηκε εκ μέρους των εισηγητών η απαραίτητη γνωριμία των καταρτιζομένων με τα ειδικότερα χορευτικά, ενδυματολογικά και πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά.

Στην πρώτη ενότητα αντικείμενο ήταν οι Χοροί και Τραγούδια από την περιοχή της Θεσσαλονίκης με εισηγητή τον Ανδρέα Παπουκίδη. Στη συνέχεια ακολούθησε η δεύτερη ενότητα με Χορούς και Τραγούδια από την Λέσβο με εισηγητή τον Γρηγόρη Γρηγορίου.

Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας την πρακτική εξάσκηση των καταρτιζομένων συνόδευαν οι παραδοσιακές ορχήστρες από την Θεσσαλονίκη και την Λέσβο που συμμετείχαν στο σεμινάριο.

Τη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου η επιμορφωτική διαδικασία συνεχίστηκε δίδοντας έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων πάνω σε επιμέρους τοπικούς

παραδοσιακούς χορούς.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το Σάββατο βράδυ πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη και ξεχωριστή παραδοσιακή μουσικό – χορευτική βραδιά στο studio ΠΙΘΑΡΙ, με την

συμμετοχή των ορχηστρών που συμμετείχαν στο σεμινάριο και με πολύ μεγάλη συμμετοχή.

Για τα παραπάνω ο Έφορος του Λαογραφικού Ομίλου της Γ.Ε.Α κ. Δημοσθένης Καπώνης, ευχαριστεί ιδιαίτερα όλες τις χορεύτριες και τους χορευτές που συμμετείχαν στις εργασίες του σεμιναρίου, καθώς επίσης τους χοροδιδασκάλους του Ομίλου κ. Μαρία Κουτσιαύτη και κ. Γεώργιο Τσελίκα.

Επίσης ευχαριστεί πολύ, όλους τους φορείς και τους συλλόγους από το Αγρίνιο και τις άλλες περιοχές του Νομού και της χώρας, που έλαβαν μέρος και υποστήριξαν το

σεμινάριο, το προσωπικό της ΓΕΑ που συνέβαλε στην οργανωτική του επιτυχία, καθώς επίσης και σε όλα τα Μέσα Επικοινωνίας του τόπου για την προβολή και

τη δημοσιοποίηση των εργασιών του.