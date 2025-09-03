Αγρίνιο: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 14ο Lake Party – Lake Volley - Μοναδικές στιγμές αθλητισμού και διασκέδασης

Το 14ο Lake Party – Lake Volley ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χαρίζοντας για ακόμη μια χρονιά μοναδικές στιγμές αθλητισμού και διασκέδασης στη Δυτική Ελλάδα.

Για τρεις μέρες, το Κτήμα Πιθάρι και η λίμνη Τριχωνίδα μετατράπηκαν σε επίκεντρο της δράσης, φιλοξενώντας ένα από τα πιο συναρπαστικά τουρνουά beach volley της περιοχής. Αθλητές και αθλήτριες από Ήπειρο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα χάρισαν εντυπωσιακές αναμετρήσεις, πλούσιο θέαμα και απογείωσαν το ενδιαφέρον του κοινού.

Αποτελέσματα

Κατηγορία Γυναικών

🥇 Κοντομίχη Συρμαλένια – Μπότα Βάσια (Χρυσό μετάλλιο)

🥈 Γκανιάτσα Δήμητρα – Τασούλα Ραφαέλα (Ασημένιο μετάλλιο)

Κατηγορία Ανδρών

🥇 Σακκάς Λεωνίδας – Σμπόνιας Χρήστος (Χρυσό μετάλλιο)

🥈 Αγγελόπουλος Κων/νος – Διονυσόπουλος Ασημάκης (Ασημένιο μετάλλιο)

Ευχαριστίες:

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον κ. Γιώργο Λάμπρη, ιδιοκτήτη του Κτήματος Πιθάρι, για τη φιλοξενία και την αδιάλειπτη συνεργασία, που αναβαθμίζει κάθε χρόνο τον θεσμό.

Ακόμη, ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς που στήριξαν έμπρακτα τη διοργάνωση:

Καφέ FUEGO, ελεγΚΤΕΟν, My Ray, Λέρης Ιωάννης (Γεωργικά Εφόδια), Pantoula Lighting, Επιπλαγορά ΦΛΩΡΟΣ, Μπίμπας, Βιβλιοπωλείο Προπαιδεία, Group Auto Service, Solos, Auto Vaggelis, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Παπαγιάννη Άννα, Marpessa Luxury Hotel, ΑΣ Τρίτωνας, Elite City Apartments, Τηλιγάδας Αν. (Εμπόριο Ξυλείας), Υφαντό, Ανθοπωλείο Μήτσου Β., Σαλταούρας Θ. (Γύψινα), Αφοί Χούση (Εμπόριο Φρούτων), Αγγελόπουλος (Εμπόριο Καφέ), Κομμώσεις Πιστιόλης Μάριος, Agrinio Market, Γραφείο Τελετών Κωνσταντίνος.

Χορηγοί Επικοινωνίας

ART TV, Sinidisi.gr, Δυτικά 92.8 FM, Loud 98.2 FM, AgrinioTimes.gr

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους εθελοντές, ballboys – ballgirls, αλλά και σε κάθε έναν από εσάς που μας τίμησε με την παρουσία του, κάνοντας το τουρνουά αυτό μια ακόμη ξεχωριστή εμπειρία.

14 χρόνια Lake Party – Lake Volley και συνεχίζουμε δυναμικά, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες διοργανώσεις που θα φέρουν ακόμη περισσότερη ενέργεια, χαμόγελα και στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Μπρέσιακας Σπύρος – Σιαδήμος Θοδωρής