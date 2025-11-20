Αγρίνιο: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση προληπτικού ελέγχου ακοής «Ακούω Καλά»

Με σημαντική συμμετοχή ολοκληρώθηκε στις 17 και 19 Νοεμβρίου 2025 η δράση προληπτικού ελέγχου ακοής «Ακούω Καλά», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ωτοσκοπήσεις από ΩΡΛ ιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Συνολικά 26 πολίτες εξετάστηκαν, ενώ 5 εξ αυτών κρίθηκε απαραίτητο να παραπεμφθούν για περαιτέρω έλεγχο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Η ακοή, ως μία από τις πιο ζωτικές αισθήσεις, αποτελεί θεμέλιο της επικοινωνίας, της μάθησης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ο προληπτικός έλεγχος συνιστάται ετησίως μετά τα 50 έτη, ενώ σε περιπτώσεις οικογενειακού ιστορικού η παρακολούθηση μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, σε μήνυμά του υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, δηλώνοντας:

«Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να προλάβει ενδεχόμενα σοβαρά προβλήματα ακοής».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, κα Γεωργία Μπόκα επισήμανε σχετικά: «Η ακοή είναι πολύτιμη. Μας συνδέει με τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιότητα της ζωής μας».

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Δήμου για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ