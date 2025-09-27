Αγρίνιο: Με επιτυχία η παράσταση "Ψύλλοι στ'αυτιά" από το Καλλιτεχνοχώρι

Μια βραδιά που θύμισε πως το ερασιτεχνικό θέατρο μπορεί να συγκινήσει και να ψυχαγωγήσει με τον ίδιο παλμό: την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία η παράσταση «Ψύλλοι στ’ αυτιά, φωνές στα κρυφά» από το Καλλιτεχνοχώρι και τη θεατρική ομάδα ΠΡΟΖΑΚ.

Η αίθουσα κατακλύστηκε από κόσμο• τα θερμά χειροκροτήματα, τα χαμόγελα και τα ενθαρρυντικά σχόλια επιβεβαίωσαν τη ζωντάνια και τη δυναμική του ερασιτεχνικού θεάτρου στην πόλη.

ψυλλοι στ αυτια φωνές στα κρυφά

Στην έναρξη, η κα. Μαίρη Τσιρώνη μίλησε για τον ρόλο και την αξία του ερασιτεχνικού θεάτρου, καθώς και για τα τμήματα που λειτουργούν φέτος στο Καλλιτεχνοχώρι, τονίζοντας τον ανοιχτό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του χώρου.

Τη σκηνοθεσία, μαζί με τα σκηνικά, την ενδυματολογία και την κινησιολογική καθοδήγηση, υπογράφει η κα. Τσιρώνη Μαίρη, προσδίδοντας στο έργο ρυθμό, καθαρότητα και φρέσκια, δημιουργική ματιά. Στα σκηνικά και τα κοστούμια κυριάρχησε παλέτα ασπρόμαυρου και γκρι με επιλεκτικές πινελιές κόκκινου, ενώ και τα σκηνικά αντικείμενα ακολούθησαν την ίδια αισθητική, συγκροτώντας ενιαία ταυτότητα που υποστηρίζει τη φάρσα και τον ρυθμό της. Στο πνεύμα του Ζορζ Φεντώ, η παράσταση παρέμεινε πιστή στο ύφος της κλασικής γαλλικής φάρσας: ακρίβεια ρυθμού, καθαρότητα κίνησης και αδιάκοπες παρεξηγήσεις.

Δραματουργική επεξεργασία: Βλωτίνα Πουδαρά • Χορογραφίες: Νεφέλη Κορδάτου • Χτενίσματα: Δώρα Μήτσου — συμβολές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ζωντανού και αληθινά συλλογικού αποτελέσματος.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι: Βλωτίνα Πουδαρά, Δώρα Σιαπλαούρα, Ανθή Κουβέλη, Μάρω Κορδολαίμη, Σπύρος Παληγεώργος, Γιώργος Τσώνης, Μαρία Χρυσικού, Σοφοκλής Τσιακανίκας, Μαρία Κονδύλη, Μάρτζη Βαΐτσα, Κωνσταντίνος Σελιμάς — — με ερμηνείες που,ακολουθώντας τη σκηνοθετική και κινησιολογική γραμμή της κα. Τσιρώνη, ανέδειξαν τον ρυθμό, το χιούμορ και την ομαδικότητα του έργου.

Πίσω από τη σκηνή εργάστηκαν καθοριστικά οι Παναγιώτης Αυγέρης και Γιάννης Ζήσης (φώτα- ήχο), ο Γιάννης Θερμός (χειρισμός μουσικής), η Ντόρα Κραββαρίτη (οργάνωση εκτός σκηνής) και ο Κώστας Λέτσας (βιντεοσκόπηση).

Φωτογραφικό υλικό από την πρόβα:Πάνος Κάλτσας.

Το Καλλιτεχνοχώρι συνεχίζει τη δράση του ως χώρος δημιουργίας, μάθησης και καλλιτεχνικής συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

Κάλεσμα νέων μελών

Τη Δευτέρα, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας της θεατρικής ομάδας στον χώρο του Καλλιτεχνοχωρίου (Κακαβιά 29, Αγρίνιο). Παράλληλα λειτουργούν παιδικό και εφηβικό τμήμα θεάτρου.

Επικοινωνία

Καλλιτεχνοχώρι — Κακαβιά 29, Αγρίνιο • Τηλ.: 2641 100087, 6945 077314 • Email: kallitexnoxwrimary@gmail.com

Δείτε περισσότερα στο Facebook: https://www.facebook.com/kallitexnoxwriMaryTsironi