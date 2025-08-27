Αγρίνιο: Με εγκαύματα στο Καραμανδάνειο τα δύο κορίτσια που τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Με εγκαύματα πρώτου βαθμού διακομίστηκαν από το Νοσοκομείο Αγρινίου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας τα δύο κορίτσια που τραυματίστηκαν ύστερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου (γκαζάκι), μέσα στο σπίτι τους στην οδό Φιλίας.

Το περιστατικό, όπως έγραψε το sinidisi.gr σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη (27.8.25), γύρω στις 12 το μεσημέρι. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται και η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα οι δύο αδελφούλες, 12 και 10 ετών να τραυματιστούν, έχοντας υποστεί εγκαύματα στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματός τους.

Τα δύο παιδιά που είναι κόρες γιατρού μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική.

Τα εγκαύματα αν και επιφανειακά καλύπτουν μια εκτετταμμένη επιφάνεια. Παρά το δυσάρεστο συμβάν είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ακόμα χειρότερες συνέπειες για τα κορίτσια και ευχή όλων είναι ξεπεράσουν γρήγορα αυτή την περιπέτεια που βιώνουν.