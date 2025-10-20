Αγρίνιο: Με δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης ανοίγει αυλαία το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Με επίκεντρο την πρόληψη, την ενημέρωση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ανοίγει σήμερα την αυλαία του στο Αγρίνιο, στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Το Αγρίνιο αποτέλεσε σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, τον πρώτο σταθμό του 4ου Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, μιας διοργάνωσης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που φιλοδοξεί να αναδείξει το έργο και τις δράσεις των φορέων που στηρίζουν καθημερινά ανθρώπους και οικογένειες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Από τις 9:00 π.μ. έως τις 9:00 μ.μ. στο χώρο του Πανεπιστημίου, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, να γνωρίσουν το έργο τους και να ενημερωθούν για τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούν.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, Αντώνης Χαροκόπος, ανέφερε ότι το Φεστιβάλ αποτελεί μια « σημαντική πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το απόγευμα θα ακολουθήσει μια σημαντική ημερίδα που επικεντρώνεται στα προβλήματα για την εκπαιδεύση των ατόμων με αναπηρία».

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πραγματοποιούνται δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού από τις 9:30 π.μ. έως τις 1:00 μ.μ., από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καν’ το Σωστά», απευθυνόμενο σε φοιτητές του Αγρινίου, αλλά και σε επισκέπτες του φεστιβάλ.

Το απόγευμα, στις 17:30, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα «Παιδεία και Εκπαίδευση για τα Άτομα με Αναπηρία», με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που αφορούν την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση, την ψυχολογική προσέγγιση της αναπηρίας και την ανάγκη καταπολέμησης στερεοτύπων, από πανεπιστημιακούς και στελέχη της εκπαίδευσης.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με θεατρικό δρώμενο «Η Άλλη εγώ» από το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», καθώς και μουσικοχορευτικές παρουσιάσεις από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «ΑΛΚΥΟΝΗ» και τη χορωδία του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα».

Το Φεστιβάλ θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με σταθμούς σε, Ζάκυνθο, Πύργο, Κεφαλονιά και Πάτρα, φιλοξενώντας εκπαιδευτικές δράσεις, ημερίδες και καλλιτεχνικά δρώμενα που αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής.